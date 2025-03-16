При обстреле ВСУ Горловки пострадал подросток

Tекст: Дарья Григоренко

Приходько в своем Telegram-канале сообщил о ранении подростка в результате обстрела украинскими военными поселка шахты им. В. И. Ленина в Центрально-Городском районе. Он уточнил, что артобстрел был произведен с позиций украинских сил.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины на грузовик частной торговой компании в Горловке погиб один человек и двое получили тяжелые ранения – водитель и экспедитор.

В феврале Приходько сообщил, что в результате артобстрела города, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя.