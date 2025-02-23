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При обстреле ВСУ Горловки пострадали два мирных жителя
В результате артобстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.
По информации, опубликованной Приходько в его Telegram-канале, украинские войска обстреляли город, вследствие чего два мирных жителя получили ранения.
В воскресенье управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило о серии обстрелов Горловки Вооруженными силами Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Горловки погиб один человек, 15 человек, включая двух подростков, получили ранения.
Кроме того, на прошлой неделе Приходько заявил, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали автобус в Никитовском районе Горловки.