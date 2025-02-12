За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке
Мэр Горловки: Дрон ВСУ атаковал маршрутный автобус
Украинские военные с помощью беспилотника атаковали автобус в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
ВСУ ударили по автобусу маршрута №1 на Гольмовском повороте в Никитовском районе города, пояснил Приходько, передает РИА «Новости».
Ранее Приходько сообщал, что в центре Горловки обнаружены суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик». Эти боеприпасы входят в состав артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм и ракет HIMARS, они не оборудованы устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% таких боеприпасов могут не разорваться.