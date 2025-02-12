За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Мэр Горловки сообщил об обнаружении суббоеприпасов «колокольчик»
На проспекте Победы и улице Остапенко в центре Горловки обнаружены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины типа «колокольчик», сообщил мэр города Иван Приходько.
Эти боеприпасы входят в состав артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм и ракет HIMARS, передает РИА «Новости».
Кассетные боеприпасы данного типа не оборудованы устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% таких боеприпасов могут не разорваться, так как они давно хранятся на складах. Это делает их потенциальной угрозой для гражданского населения, поскольку они могут превратиться в мины, опасные даже после окончания конфликта.
Ранее в результате атак украинских войск на ДНР с использованием дронов и кассетных снарядов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Горловке, также сообщалось, что в результате обстрела города Алешки Херсонской области кассетными боеприпасами погибли три жителя.