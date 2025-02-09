ВСУ атаковали ДНР с применением дронов и кассетных снарядов

Украинские войска обстреляли Горловку, пострадала мирная жительница, повреждены шесть домов и объекты инфраструктуры

Tекст: Максим Попов

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские вооруженные формирования за сутки совершили более десяти атак на территории республики, передает ТАСС. В ходе обстрелов были использованы беспилотные летательные аппараты и ствольная артиллерия калибром 155 мм, включая кассетные боеприпасы.

В результате атак в Горловке пострадали шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах. Также повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, включая лицей, аптеку и линии электропередачи. В населенном пункте Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа под обстрел попало не функционирующее здание кафе, подчеркнул он.

Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки артиллерийским огнем была ранена фармацевт аптеки 1984 года рождения, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ на трассе Димитров-Константиновка.