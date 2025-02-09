С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Пушилин заявил о перерезании логистики ВСУ на ключевой трассе в ДНР
Пушилин сообщил о перекрытии логистики ВСУ на трассе Димитров-Константиновка
Российские войска постепенно перекрывают логистические пути ВСУ на трассе Димитров-Константиновка-Часов Яр, заявили в ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России успешно перекрывают логистические пути противника на трассе, соединяющей Димитров, Константиновку и Часов Яр. Видеозапись с заявлением была опубликована в его Telegram-канале. Он отметил, что инициатива в данном направлении полностью принадлежит российским войскам, которые продолжают расширять зону контроля.
Пушилин также подчеркнул, что на великоновоселковском направлении российские бойцы расширяют зону контроля. На кураховском направлении и в Андреевке также наблюдается продвижение, несмотря на ожесточенные бои в районе Дачного.
Город Часов Яр является стратегически важным пунктом из-за своего расположения рядом с Артемовском. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление на город началось в конце весны 2024 года.
В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.