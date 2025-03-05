Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.7 комментариев
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
Пушилин: При обстреле ВСУ Горловки погиб один человек, двое тяжело ранены
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины на грузовик частной торговой компании в Горловке погиб один человек и двое получили тяжелые ранения, среди которых водитель и экспедитор.
Пушилин в своем Telegram-канале отметил, что при атаке беспилотника ВСУ на грузовик частной торговой компании в Горловке погиб экспедитор 1986 года рождения. По его словам, тяжелые ранения получили двое сотрудников компании, родившиеся в 1986 и 2004 годах. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Он рассказал, что в результате атаки в Никитовском районе Горловки также были повреждены жилой дом, котельная, линии электропередач и четыре автомобиля.
Пушилин добавил, что со стороны вооруженных формирований Украины было совершено более десяти атак. В ходе этих нападений применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотный летательный аппарат, уточнил он.
В феврале мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате артобстрела города, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя.
Ранее Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Горловки погиб один человек, 15 человек, включая двух подростков, получили ранения. Кроме того, Приходько также заявил, что украинские военные с помощью беспилотника атаковали автобус в Никитовском районе Горловки.