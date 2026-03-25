Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России, передает ТАСС. Документ с указом был опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа отмечается: «Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

Виктор Мельник родился в 1975 году в Севастополе, имеет высшее военное и юридическое образование. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Свою карьеру в органах прокуратуры Мельник начал в 2001 году, работая помощником прокурора на железнодорожном транспорте в Петербурге. В дальнейшем занимал различные руководящие должности в прокуратуре города и Ленинградской области.

С 2012 года Мельник проходил службу в прокуратуре Петербурга, был начальником управления, прокурором района, заместителем прокурора города, а с 2021 года – прокурором Петербурга. Он награжден медалью Министерства обороны и почетными ведомственными наградами, также имеет звание государственного советника юстиции 2 класса.

Ранее президент России утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности других заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов.

Позже на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Путин заявил о важности постоянного внимания прокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он также подчеркнул необходимость особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.



