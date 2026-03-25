Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России
Занимавший пост прокурора Петербурга Виктор Мельник, назначен указом главы государства на должность заместителя генерального прокурора России.
Президент Владимир Путин назначил Виктора Мельника заместителем генпрокурора России, передает ТАСС. Документ с указом был опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа отмечается: «Назначить Мельника Виктора Дмитриевича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».
Виктор Мельник родился в 1975 году в Севастополе, имеет высшее военное и юридическое образование. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Свою карьеру в органах прокуратуры Мельник начал в 2001 году, работая помощником прокурора на железнодорожном транспорте в Петербурге. В дальнейшем занимал различные руководящие должности в прокуратуре города и Ленинградской области.
С 2012 года Мельник проходил службу в прокуратуре Петербурга, был начальником управления, прокурором района, заместителем прокурора города, а с 2021 года – прокурором Петербурга. Он награжден медалью Министерства обороны и почетными ведомственными наградами, также имеет звание государственного советника юстиции 2 класса.
Ранее президент России утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности других заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов.
Позже на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ Путин заявил о важности постоянного внимания прокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Он также подчеркнул необходимость особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.