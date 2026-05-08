Президент Абхазии прибыл в Москву на торжества по случаю Дня Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил его пресс-секретарь Алхас Чолокуа в Telegram-канале.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении.
Пресс-секретарь добавил, что в тот же день Гунба встретится с российским коллегой Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Spiegel написал, что депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы. Песков рассказал, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве 9 Мая.