  • Новость часаСилы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    15 комментариев
    10 июня 2026, 13:17 • Новости дня

    Закрытие Ормузского пролива резко увеличило доходы Суэцкого канала

    Закрытие Ормузского пролива увеличило доходы Суэцкого канала на 28%

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле текущего года число нефтяных танкеров, прошедших через Суэцкий канал, выросло почти на треть, обеспечив рекордную выручку с начала 2024 года.

    Закрытие Ормузского пролива стимулировало использование альтернативного энергетического маршрута через Красное море, передает Bloomberg.

    По данным государственного статистического агентства Египта, в апреле канал пересекли 529 танкеров, что на 28% больше показателя прошлого года. Общий трафик также увеличился: через водную артерию прошли 1182 судна различных типов, показав рост на 14% к апрелю 2025 года.

    Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с конца февраля из-за конфликта Ирана и Израиля. Саудовская Аравия активировала резервный трубопровод для перекачки нефти в порт Янбу на Красном море для последующего экспорта. Другие страны Персидского залива также используют саудовские порты и дороги для импорта.

    «Суэцкий канал становится неожиданным чистым выгодоприобретателем», – заявил глава отдела макроэкономического анализа инвестиционного банка EFG Hermes Мохамед Абу Баша. Выручка от канала в апреле составила 419 млн долларов, что на 27% превышает прошлогодний результат и является максимальным месячным показателем с начала 2024 года.

    Несмотря на рост, общие показатели пересечений и доходов остаются значительно ниже уровня до начала конфликта в Газе, когда в апреле 2023 года канал пересекли около 2,3 тыс. судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил о снижении доходов от Суэцкого канала на 50% из-за атак хуситов.

    Крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на фоне закрытия Ормузского пролива.

    Логистические гиганты начали доставлять топливо сухопутными путями в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    9 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    @ Public Domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение американского военного вертолета у побережья Омана Ираном и пообещал ответные меры.

    Американский лидер заявил, что вертолет Apache AH-64 был сбит иранскими силами, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива.

    «Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник, 9 июня.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    7 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.

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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    7 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пообещал соразмерный ответ Вашингтону в случае использования иранских средств для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб от конфликта на Ближнем Востоке.

    Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

    «Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

    Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

    Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.

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    7 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Израиль собрался дать ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Kan: Израильские власти пригрозили ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.

    «Мы ответим на иранские запуски», – приводит ТАСС со ссылкой на Kan слова израильских официальных лиц, не указывая имен и должностей.

    Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, выпущенные с начала вечера с территории Ирана по израильской территории, были успешно перехвачены.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что на данный момент ни один из иранских снарядов не достиг цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израиль ранее сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

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    8 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по позициям боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает КСИР.

    КСИР проинформировал об ударах «по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Атака стала ответом на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство.

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    7 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана готовят суровые ответные меры после обстрела жилых многоэтажных домов в ливанской столице израильской армией.

    Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи предупредил о грядущем возмездии за атаку на Ливан, передает РИА «Новости». Канцелярия израильского премьера ранее подтвердила нанесение ударов по южным окраинам Бейрута в качестве реакции на действия движения «Хезболла».

    «Мы решительно и больно ответим на атаку сионистского режима по Дахии», – написал иранский политик в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Он добавил, что агрессора необходимо наказать, и призвал внимательно следить за ночным небом. По данным ливанских журналистов, израильские снаряды попали в две квартиры обычных жилых домов, в результате чего появились пострадавшие.

    Очередной виток эскалации начался второго марта на фоне напряженности между США, Израилем и Ираном. Несмотря на достигнутое 16 апреля в Вашингтоне соглашение о прекращении огня, израильские вооруженные силы продолжают атаковать поселения на юге Ливана. В ответ бойцы «Хезболлы» вынуждены проводить регулярные боевые операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-воздушные силы Израиля поразили позиции радикальной группировки в районе Дахии.

    До этого израильская армия осуществила точечную атаку на Бейрут.

    Иранские военные еще весной пригрозили Тель-Авиву тяжелыми ракетными ударами за нападения на Ливан.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    «Ничего – и вдруг красиво». Как на Дальнем Востоке обустраивается «город юности»

    У жителей Комсомольска-на-Амуре 12 июня – сразу два праздника: общероссийский и городской. Без малого век назад здесь торжественно заложили фундамент судостроительного завода – первого индустриального флагмана советского Дальнего Востока и самого города, строившегося комсомольцами-добровольцами. Долгожданная почти трехкилометровая набережная – свежий пример прямого участия жителей в стройке, практически непрерывно идущей с начала 1930-х. Неудивительно, что у легендарных добровольцев и нынешних волонтеров нашлось немало общего. Подробности

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    Финны третируют китайцев по антироссийскому рецепту

    Крайне двуличную политику, как оказалось, проводит Финляндия по отношению к КНР. С одной стороны, пытается привлечь в страну китайские инвестиции, а с другой – мешает китайскому бизнесу на своей территории. Причем тем же способом, который ранее был придуман для противодействия россиянам. О чем идет речь? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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