Закрытие Ормузского пролива резко увеличило доходы Суэцкого канала

Закрытие Ормузского пролива увеличило доходы Суэцкого канала на 28%

Tекст: Мария Иванова

Закрытие Ормузского пролива стимулировало использование альтернативного энергетического маршрута через Красное море, передает Bloomberg.

По данным государственного статистического агентства Египта, в апреле канал пересекли 529 танкеров, что на 28% больше показателя прошлого года. Общий трафик также увеличился: через водную артерию прошли 1182 судна различных типов, показав рост на 14% к апрелю 2025 года.

Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, фактически закрыт с конца февраля из-за конфликта Ирана и Израиля. Саудовская Аравия активировала резервный трубопровод для перекачки нефти в порт Янбу на Красном море для последующего экспорта. Другие страны Персидского залива также используют саудовские порты и дороги для импорта.

«Суэцкий канал становится неожиданным чистым выгодоприобретателем», – заявил глава отдела макроэкономического анализа инвестиционного банка EFG Hermes Мохамед Абу Баша. Выручка от канала в апреле составила 419 млн долларов, что на 27% превышает прошлогодний результат и является максимальным месячным показателем с начала 2024 года.

Несмотря на рост, общие показатели пересечений и доходов остаются значительно ниже уровня до начала конфликта в Газе, когда в апреле 2023 года канал пересекли около 2,3 тыс. судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил о снижении доходов от Суэцкого канала на 50% из-за атак хуситов.

Крупнейшие мировые перевозчики перенаправили свои суда на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на фоне закрытия Ормузского пролива.

Логистические гиганты начали доставлять топливо сухопутными путями в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.