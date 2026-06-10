После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
Посол Кубы раскрыла тайный план США по военному вторжению
Посол Кубы Ривера назвала санкции США предлогом для военного вмешательства
Новые американские санкции и судебные обвинения против Рауля Кастро служат лишь предлогом для подготовки граждан к вооруженному вторжению на остров, отметили кубинские дипломаты.
Глава дипломатической миссии Гаваны в Вашингтоне Лианис Торрес Ривера обвинила Белый дом в попытках оправдать агрессию, передает The Associated Press.
По ее словам, американские власти намеренно создают тяжелые условия для мирного населения с помощью многолетнего эмбарго и новой энергетической блокады.
«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, что мы представляем угрозу», – заявила дипломат. Она подчеркнула готовность страны к жесткому сопротивлению в случае попыток силового изменения государственного строя.
В прошлом месяце суд в США предъявил 95-летнему Раулю Кастро обвинения, связанные с инцидентом 1996 года. Кубинская сторона считает эти действия аналогичными сценарию, примененному Вашингтоном ранее в отношении Венесуэлы.
Экономическое давление уже привело к масштабным отключениям электричества до 20 часов в сутки и дефициту базовых товаров. Американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, отвергают обвинения и возлагают ответственность за кризис исключительно на социалистическую политику Гаваны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
Ранее сообщалось что американские военные приступили к разработке планов вооруженного вторжения на остров.
Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал действия Вашингтона попыткой спровоцировать военную агрессию.