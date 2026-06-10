Посол Кубы раскрыла тайный план США по военному вторжению

Посол Кубы Ривера назвала санкции США предлогом для военного вмешательства

Tекст: Мария Иванова

Глава дипломатической миссии Гаваны в Вашингтоне Лианис Торрес Ривера обвинила Белый дом в попытках оправдать агрессию, передает The Associated Press.

По ее словам, американские власти намеренно создают тяжелые условия для мирного населения с помощью многолетнего эмбарго и новой энергетической блокады.

«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, что мы представляем угрозу», – заявила дипломат. Она подчеркнула готовность страны к жесткому сопротивлению в случае попыток силового изменения государственного строя.

В прошлом месяце суд в США предъявил 95-летнему Раулю Кастро обвинения, связанные с инцидентом 1996 года. Кубинская сторона считает эти действия аналогичными сценарию, примененному Вашингтоном ранее в отношении Венесуэлы.

Экономическое давление уже привело к масштабным отключениям электричества до 20 часов в сутки и дефициту базовых товаров. Американские чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио, отвергают обвинения и возлагают ответственность за кризис исключительно на социалистическую политику Гаваны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

Ранее сообщалось что американские военные приступили к разработке планов вооруженного вторжения на остров.

Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал действия Вашингтона попыткой спровоцировать военную агрессию.