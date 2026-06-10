Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.15 комментариев
Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.15 комментариев
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.
Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.
По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является самым посещаемым объектом местного музея-заповедника. Она была создана к 50-летию обороны города художником Францем Рубо и открыта в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны здание также пострадало от огня, но тогда удалось спасти значительную часть полотна, на основе которой панорама была воссоздана к 1954 году.
Украинская администрация начала принудительную эвакуацию жителей Славянска и Краматорска. Местные власти пояснили, что мера затрагивает семьи с детьми, передает РИА «Новости».
«В Донецкой области расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми. Речь идет об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также о всей территории села Приволье и поселка Малотарановка», – заявили в украинской администрации.
Накануне российские войска подошли к окраинам Краматорска на расстояние 11 километров. Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение села Рай-Александровка откроет российским подразделениям «восточные ворота» в Славянск.
Ранее сообщалось, что принудительную эвакуацию мирных жителей в славянско-краматорской агломерации осуществляет украинская организация «Белые ангелы».
Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.
Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.
В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.
Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.
«Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.
Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.
Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.
Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.
До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.
Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.
«Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.
Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.
Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.
Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.
Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.
«Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».
Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.
Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», – написал Николаев в Max.
Он добавил, что экстренные службы уже работают на местах, для обеспечения безопасности принимаются меры.
Руководитель республики подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с правоохранительными органами.
В случае обнаружения обломков или подозрительных предметов граждан просят немедленно звонить по номеру 112 и не пытаться трогать опасные находки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая столица Чувашии уже подвергалась ударам с воздуха. В результате масштабного налета беспилотников погибли три мирных жителя. Глава региона сообщал о повреждении 40 многоквартирных домов.
Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»
Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.
По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».
Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.
Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.
Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.
Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.
Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.
Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление
«Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.
«Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.
Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.
Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.
«25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.
Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.
Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.
Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.
Точный удар пришелся по пункту размещения военнослужащих в Чугуеве, погибло много украинских военных, сообщил собеседник ТАСС.
«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили формирования украинской армии в Харьковской области.
За демарш при награждении россиянина наказаны два украинских спортсмена
Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала двух украинских спортсменов за неспортивное поведение на турнире в Будапеште, передает RT.
В соревнованиях на левой руке в весовой категории до 60 кг золото завоевал российский атлет Андрей Гаврилов. Представители Украины Леонид Сидорчук и Дмитрий Луцишин заняли второе и третье места соответственно.
Во время церемонии награждения после вручения медалей украинцы демонстративно сошли с пьедестала, когда зазвучал российский гимн. В результате каждый нарушитель был наказан штрафом в размере 250 евро.
Примечательно, что в официальных протоколах турнира Гаврилов значился как нейтральный спортсмен. Тем не менее организаторы подняли флаг России и включили национальный гимн в честь его победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла уши во время исполнения российского гимна на первенстве Европы. Однако депутат Госдумы Светлана Журова исключила применение санкций к спортсменкам за этот протест.
Ранее украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала при звучании гимна России на молодежном чемпионате Европы.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 заявил, что отказ Украины чтить память поляков, ставших жертвами геноцида со стороны УПА (признана экстремистской и запрещена в России), будет означать выбор пути конфронтации, передает РИА «Новости».
«Без памяти, уважения к нашим чувствам, нашим традициям и поминовения жертв геноцида нет хорошего будущего. Все это было четко заявлено. Если Украина отказывается это понять, значит, она выбирает путь конфронтации, а не дружбы и сотрудничества», – подчеркнул глава ведомства.
В мае Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА (признана экстремистской в РФ) Андрея Мельника. Он также присвоил имя героев УПА одному из центров сил специальных операций ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла.
Вопрос Волынской резни остается самым острым в польско-украинских отношениях. Варшава настаивает, что массовые убийства польского населения в 1939-1945 годах совершались сторонниками украинских националистов. В 2016 году парламент Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.
До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.
Министр обороны Болгарии Стоянов отказался поставлять оружие Киеву
Новое руководство Болгарии отказалось от планов по дальнейшему снабжению украинской армии оружием. Министр обороны Димитар Стоянов подтвердил позицию правительства премьер-министра Румена Радева, выступающего против военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».
«Им нужны люди, а не оружие… Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей», – заявил глава оборонного ведомства на пресс-конференции.
Болгария обладает уникальными для НАТО мощностями по производству боеприпасов для советского вооружения, используемого украинскими войсками. С 2022 года София направила Киеву 13 пакетов военной помощи, однако стоимость и точное содержимое этих поставок остаются засекреченными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательный блок Румена Радева выиграл апрельские парламентские выборы. В мае новый премьер-министр оперативно сформировал правительство страны. Вскоре он предложил Европе сменить курс по украинскому конфликту.
На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.
В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.
Он сообщил, что после напряженных переговоров с украинцами удалось достичь соглашение на уровне специалистов по вопросу о венграх в Закарпатье.
«Относительно ускоренного вступления Украины в ЕС он заявил, что не потерпит двойных стандартов», – приводит его слова телекомпании ATV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр ранее заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.
Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.