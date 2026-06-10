После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Число погибших при землетрясении на Филиппинах достигло 53 человек
Мощные подземные толчки магнитудой 7,8 у побережья острова Минданао привели к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели более полусотни местных жителей.
Трагедия унесла жизни 53 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные филиппинского Бюро противопожарной защиты. Стихийное бедствие произошло в минувший понедельник ранним утром.
«Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего на Минданао, возросло до 53», – сообщил телеканал GMA. Личности некоторых жертв трагедии пока остаются неустановленными.
Сейчас в пострадавшем регионе активно продолжаются поисково-спасательные операции. Власти оценивают масштаб нанесенного ущерба, однако доступ к отдельным районам серьезно затруднен из-за разрушенных дорог.
Ранее сообщалось, что число жертв разрушительных подземных толчков достигло 19 человек. В результате мощного катаклизма пострадали более двухсот жителей острова Минданао. У побережья страны полиция зафиксировала цунами с высотой волн до 1,4 метра.