Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

Дмитриев отреагировал на планы пригласить Путина на саммит G20

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.