В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин: Мир становится более справедливым благодаря экономическому росту
Глобальный экономический рост, охватывающий ранее периферийные страны, способствует формированию более справедливого мироустройства, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что мир становится более справедливым благодаря экономическому развитию новых стран, передает ТАСС.
«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции», – подчеркнул российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об огромном интересе западного бизнеса к выступлению Владимира Путина на форуме.
В конце мая российский лидер направил приветствие участникам ПМЭФ с напоминанием о роли страны в мировой экономике.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил решение немецких предпринимателей посетить петербургскую площадку ради возобновления делового партнерства.