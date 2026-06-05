  • Новость часаПутин: Доля рубля в экспортных операциях страны достигла 65%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Глава Росавиации назвал сроки появления сверхзвуковых пассажирских самолетов
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%
    Путин: Более 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии Росатома
    Путин заявил о создании Западом системы по выкачиванию мировых ресурсов
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    6 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    3 комментария
    5 июня 2026, 16:59 • Новости дня

    Путин: Мир становится более справедливым благодаря экономическому росту

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глобальный экономический рост, охватывающий ранее периферийные страны, способствует формированию более справедливого мироустройства, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что мир становится более справедливым благодаря экономическому развитию новых стран, передает ТАСС.

    «Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об огромном интересе западного бизнеса к выступлению Владимира Путина на форуме.

    В конце мая российский лидер направил приветствие участникам ПМЭФ с напоминанием о роли страны в мировой экономике.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил решение немецких предпринимателей посетить петербургскую площадку ради возобновления делового партнерства.

    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

    Комментарии (37)
    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

    Комментарии (7)
    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Комментарии (21)
    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

    «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.

    Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

    Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.

    Комментарии (6)
    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

    Комментарии (16)
    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

    Комментарии (4)
    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

    Комментарии (0)
    4 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке личного состава» в Вооруженных силах Украины, отметив значительное сокращение их численности и ежемесячные потери. По его словам, российские войска продолжают наступление, в ходе которого под контроль ВС РФ перешли тысячи квадратных километров территории.

    Президент России Владимир Путин указал на серьезный дефицит людей в рядах украинской армии. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Самая главная проблема Вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч», – подчеркнул российский лидер.

    Помимо этого, президент отметил успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации. По его словам, под контроль российских военных уже перешло 2440 квадратных километров территории, при этом наступательные действия продолжаются непрерывно каждый день.

    Ранее Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений.

    Комментарии (4)
    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

    Комментарии (2)
    4 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Путин назвал необязательной остановку боев для переговоров по Украине

    Путин: Для начала переговоров по Украине не нужна приостановка боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Приостановка боевых действий не нужна для начала переговорного процесса по Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

    Путин высказался о перспективах урегулирования конфликта на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – подчеркнул российский лидер.

    «Ведь в чем проблема. Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт. Там целый набор составляющих. Войска российские каждый день наступают. И каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил нежелание Киева прекращать боевые действия страхом потери власти.

    Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

    Также Путин сообщил о готовности Москвы к компромиссам на Украине.

    Комментарии (3)
    4 июня 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия согласна на определенные компромиссы по ситуации на Украине, вопрос о которых был поставлен перед Москвой в Анкоридже, сообщил президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

    «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже», – сказал Путин.

    «Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Глава государства особо отметил, что нужно, «чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона». «И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – заявил Путин.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к компромиссам.

    Путин отметил опору американских предложений на итоги этого саммита.

    Комментарии (7)
    4 июня 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    Путин: Мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин готовят масштабные совместные проекты в сфере энергетики благодаря высокому уровню межгосударственного взаимодействия и совпадению ключевых национальных интересов.

    Российский лидер Владимир Путин сообщил о скором расширении сотрудничества двух государств, передают Вести. Глава государства подчеркнул, что страны опираются на собственные национальные интересы, которые регулярно совпадают, создавая надежный фундамент для дальнейшего продуктивного партнерства.

    «У нас с председателем КНР Си Цзиньпином график наших двусторонних контактов отработан на этот год, но не только наш, но встречаются, работают правительства, министерства, ведомства и наши ведущие компании, в том числе в сфере энергетики, где, уверен, мы скоро порадуем мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем», – рассказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о достижении важных двусторонних договоренностей в энергетике.

    Владимир Путин заявил о завершении возведения энергоблоков российского дизайна на китайских АЭС.

    В апреле наша страна нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в КНР до 703,9 млн долларов.

    Комментарии (3)
    4 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.

    Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.

    «У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.

    Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.

    Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.

    Комментарии (6)
    4 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    Путин раскрыл возможные слова Зеленскому при завершении конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поделился мыслями о том, как бы он обратился к Владимиру Зеленскому в случае окончательного урегулирования конфликта на Украине.

    «Слава Богу, что все закончилось», – привел свои возможные слова глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин не исключил возможности личной встречи с Зеленским. Позже российский лидер объяснил вероятность скорого завершения спецоперации успехами войск на поле боя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал вывод украинских подразделений из российских регионов главным условием немедленного прекращения боевых действий.

    Комментарии (9)
    Главное
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине
    Омбудсмен Лантратова сообщила о возвращении трех российских семей с Украины
    Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой»
    Алиханов предложил спасти китайский самолет C919 российскими технологиями

    Как технологический взрыв изменит экономику России

    Два значимых вызова стоят перед глобальной экономикой, которая меняется прямо на наших глазах, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках ПМЭФ-2026. Это изменение структуры мировой экономики и взрывной технологический рост. Что это значит на практике и справится ли с этими вызовами Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий бизнес ведет разведку на Петербургском экономическом форуме

    «Мы хотим, чтобы и в будущем в России ездили на Mercedes, а не на китайской продукции». Такими словами представители самой популярной в Германии политической партии откровенно объясняют цель своего визита на Петербургский экономический форум. Кто в ФРГ может быть особенно заинтересован в поездке представителей «Альтернативы для Германии» в Петербург? Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянская оппозиция ищет способ потеснить Пашиняна

    Социологи вновь прочат победу партии Никола Пашиняна «Гражданский договор» на предстоящих парламентских выборах. Однако сразу несколько оппозиционных сил имеют реальные шансы пройти в парламент. Сможет ли «Гражданский договор» сохранить устойчивое большинство – или Пашиняну придется искать коалиционных партнеров? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки - специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены - и каковы условия их бесплатного пользования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации