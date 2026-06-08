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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    8 июня 2026, 13:55 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой ОСК Пучковым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пучков будет у президента с докладом, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ОСК при поддержке ВТБ осуществляет важнейшее направление деятельности.

    Российское руководство выделяет много средств для корпорации, о первых результатах работы должен доложить гендиректор ОСК президенту, пояснил представитель Кремля.

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал модернизацию завода ОСК «Северная верфь».

    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    5 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу на высшем уровне через российского предпринимателя, об этом рассказал президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

    Президент России рассказал об инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

    Три недели назад «один из представителей бизнес-кругов» России позвонил ему и сообщил о планах встретиться с Зеленским в Киеве.

    «Вернулся, [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече»», – процитировал бизнесмена российский лидер.

    Путин подчеркнул готовность к диалогу, однако заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

    «Я говорю, я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать – я знаю, я проходил это, там ссылка есть, по-моему, на Минские соглашения. Всю ночь эти Минские соглашения формулировали, а потом выяснилось устами первых лиц Федеративной Республики Германия и Франции, нам было заявлено, что это была просто пустая история», – сказал он.

    По мнению президента, киевские власти добиваются контактов на высшем уровне исключительно ради остановки продвижения Вооруженных сил РФ.


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    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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    5 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Воровство Западом резервов России необратимо повлияло на позиции доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блокировка российских международных резервов нанесла непоправимый ущерб доверию к западным финансовым инструментам на глобальном рынке, заявил президент России.

    Президент Владимир Путин выступил с оценкой текущей макроэкономической ситуации во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее назвал действия западных стран с российскими золотовалютными резервами открытым грабежом. Глава государства спрогнозировал ускорение регионализации мировых платежных систем из-за хищения активов. Также российский лидер указал на подрыв доверия к доллару в результате санкционной политики Вашингтона.

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    5 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения.

    «С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сейчас он составляет 20 млн рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 млн, а еще через год – десять», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что детально обсудил этот вопрос с деловыми кругами и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам консультаций президент счел возможным отложить дальнейшее ужесточение требований к доходам бизнеса.

    «Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство финансов предложило снизить порог доходов по НДС для малого бизнеса до 10 млн рублей.

    В ноябре Госдума одобрила поэтапное изменение этого показателя.

    В конце того же месяца глава государства подписал соответствующий налоговый закон.

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    5 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного экономического форума в Петербурге обозначил искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы как главные драйверы трансформации современного общества и экономики.

    В ходе своего обращения он обратил внимание на важнейшие инновации, определяющие будущее развитие страны и мира, передает ТАСС.

    «Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», – заявил президент.

    Также он отметил важность автономных систем для повышения производительности труда в целых отраслях экономики. Третьим значимым элементом он назвал платформенные решения, дающие участникам рынка возможность напрямую обмениваться информацией и оперативно заключать сделки.

    «По прогнозам ученых, специалистов те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того – без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – отметил президент.

    В конце мая президент России рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе столичной скорой помощи.

    Месяцем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала платформенные решения главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году.

    В начале года глава государства обозначил внедрение автономных беспилотных систем важной необходимостью для страны.

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    6 июня 2026, 19:04 • Новости дня
    Мендель назвала письмо Зеленского Путину «посланием обиженного ребенка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла открытое письмо украинского лидера президенту Владимиру Путину незрелым шагом, который не приближает окончание конфликта.

    Экс-спикер офиса украинского президента Юлия Мендель заявила, что открытое письмо Владимира Зеленского президенту Владимиру Путину является эмоциональным жестом, а не серьезным политическим ходом, пишут «Вести». По ее словам, «письмо Зеленского Путину – это послание обиженного ребенка, а не зрелого политика».

    Мендель подчеркнула, что такая позиция не ведет к прекращению конфликта на Украине, а лишь продлевает страдания жителей страны. Она отметила, что подлинный лидер думает о будущем народа и ради этого готов вести переговоры без попыток унизить собеседника.

    По мнению бывшего секретаря, текст обращения демонстрирует обиженную и отстраненную позицию, не учитывающую масштаб человеческой катастрофы. Она указала, что в письме личный имидж поставлен выше морального долга остановить потери, и резюмировала, что настоящая мудрость заключается не в театральной силе, а в смиренном мужестве выбрать переговоры и сохранить жизнь, о чем она написала в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал Владимиру Путину открытое письмо Владимира Зеленского.  Сам Путин назвал это послание неприемлемым и с элементами хамства. А политолог Вадим Козюлин заявил о пиар-характере письма и отсутствии в нем стремления к договоренностям.

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    5 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    «За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.

    Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.

    За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.

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    5 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал правильным решение главы США Дональда Трампа приостановить боевые действия в Иране.

    «Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, это нас ставит в сложную ситуацию. Но, мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственным правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    По словам Путина, Москва рассчитывает, что текущее перемирие станет основой для прочного и стабильного мира в регионе.

    В апреле Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    Позже Путин одобрил решение американского лидера о сохранении режима перемирия.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продление соглашения важным шагом для снижения напряженности.

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    5 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил, что ослабление роли Всемирной торговой организации стало следствием действий западных стран, которые ранее выступали инициаторами создания и продвижения системы глобальных торговых правил. По его словам, интерес к универсальным нормам ВТО начал снижаться тогда, когда Запад столкнулся с усилением конкуренции на мировых рынках.

    «Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто еt и создавал – а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин указал на неактуальность норм Всемирной торговой организации в условиях глобальной конкуренции.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

    Для защиты открытой экономики Москва и Пекин подписали совместный документ о противодействии торговому протекционизму.

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    5 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Макрон отреагировал на письмо Зеленского Путину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского с письмом к президенту Владимиру Путину способна дать старт разработке нового соглашения о прекращении огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план… Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», – цитирует Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в открытом письме Путину предложил завершить конфликт. Президент России бегло ознакомился с данным посланием.

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    5 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума раскрыл смысл понятия суверенитет.

    Глава государства подчеркнул, что статус суверенной державы требует максимальной отдачи на всех участках работы, передает ТАСС.

    «Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие», – отметил российский лидер. По его словам, нельзя прикрываться независимостью для оправдания медленной или неэффективной работы.

    Настоящий суверенитет несовместим с высокими издержками и неудобствами, добавил президент. Он призвал действовать максимально активно для достижения наилучших результатов в развитии страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский лидер заявил о намерении страны создавать новые технологические альянсы.

    В марте глава государства назвал суверенитет главным условием для защиты фундаментальных интересов России.

    В конце прошлого года президент объявил о возвращении государству статуса полностью независимой державы за время спецоперации.

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    5 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал хамским письмо Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин счел послание Владимира Зеленского неприемлемым, отметив, что подобный тон делает проведение двусторонних переговоров абсолютно бессмысленным на данном этапе.

    «Письмо Зеленского – с элементами хамства», – заявил президент, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобный подход создает препятствия для конструктивного диалога.

    По мнению главы государства, выбранный тон послания формирует условия, при которых организация переговоров на высшем уровне становится невозможной. В связи с этим Москва пока не видит никакого смысла в проведении личной встречи с украинским политиком.

    Напомним, Путин получил текст послания ночью.

    Политолог Вадим Козюлин указал на попытку украинской стороны переложить ответственность за конфликт на Россию.

    Эксперт Алексей Чеснаков объяснил публикацию открытого письма проблемами с закрытыми каналами связи.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    Попытки навредить России дорого обходятся ВМС Франции

    Всего лишь на несколько дней французские власти осмелились задержать россиянина – капитана танкера «Тагор», захваченного ВМС страны в Атлантическом океане. Париж не скрывает, что настоящая цель подобных захватов – попытка увеличить расходы покупателей российской нефти. Но в итоге реальные убытки несут ВМС Франции и Великобритании. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    • Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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