Путин поручил сформировать флот для северного завоза

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава российского государства поручил правительству подготовить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кабмин должен выполнить эту работу при участии Минвостокразвития и компании «Росатом Арктика». Соответствующие предложения необходимо представить до 1 сентября этого года.

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить финансирование строительства пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа «Арктика».

«Правительству совместно с Банком России, госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении госгарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов», – говорится в тексте поручения.

О результатах проделанной работы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Росатома Алексей Лихачев должны отчитаться до 15 июня 2026 года.

Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире судами с ядерной установкой, предназначенными для круглогодичной проводки караванов в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года. Весной 2025 года глава государства анонсировал строительство новых судов новейшей серии 22220.