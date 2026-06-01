Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.0 комментариев
Путин поручил сформировать флот для северного завоза
Президент Владимир Путин поставил задачу правительству подготовить предложения по созданию флота для обеспечения северного завоза и профинансировать строительство новых ледоколов.
Глава российского государства поручил правительству подготовить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Кабмин должен выполнить эту работу при участии Минвостокразвития и компании «Росатом Арктика». Соответствующие предложения необходимо представить до 1 сентября этого года.
Кроме того, глава государства распорядился обеспечить финансирование строительства пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа «Арктика».
«Правительству совместно с Банком России, госкорпорацией «Росатом» и при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания, исходя из необходимости неукоснительного соблюдения графиков строительства указанных судов и сроков их сдачи в эксплуатацию, рассмотреть вопрос о предоставлении госгарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов», – говорится в тексте поручения.
О результатах проделанной работы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Росатома Алексей Лихачев должны отчитаться до 15 июня 2026 года.
Ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире судами с ядерной установкой, предназначенными для круглогодичной проводки караванов в Арктике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года. Весной 2025 года глава государства анонсировал строительство новых судов новейшей серии 22220.