Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Путин поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота
Президент России Владимир Путин обязал кабмин и Росатом до осени представить доклад о гарантиях формирования ледокольного флота и строительстве новых атомных ледоколов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
К осени должен быть представлен доклад о гарантиях создания ледокольного флота и планах на перспективу до 2050 года. В частности, поручено заложить еще два ледокола серии 22220 до 2026 года.
В документе говорится, что не позднее 2026 года должны быть определены источники финансирования, а также принято решение о начале строительства седьмого и восьмого универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Федеральный бюджет при этом покроет не менее половины стоимости строительства новых судов.
Дополнительно в перечне поручений указывается на необходимость создания отечественного дноуглубительного флота для портов Трансарктического транспортного коридора. Государство намерено поддержать отрасль при формировании тарифов на дноуглубительные работы, что должно способствовать развитию логистики в Арктике.
Путин также поручил рассмотреть условия для отечественных операторов грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору и возможность создания совместных компаний с зарубежными партнерами. Предложения по этим вопросам должны быть представлены до 1 августа 2025 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.
На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.