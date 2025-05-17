Путин поручил обеспечить формирование атомного ледокольного флота

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» обеспечить формирование атомного ледокольного флота до 2035 года, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

К осени должен быть представлен доклад о гарантиях создания ледокольного флота и планах на перспективу до 2050 года. В частности, поручено заложить еще два ледокола серии 22220 до 2026 года.

В документе говорится, что не позднее 2026 года должны быть определены источники финансирования, а также принято решение о начале строительства седьмого и восьмого универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Федеральный бюджет при этом покроет не менее половины стоимости строительства новых судов.

Дополнительно в перечне поручений указывается на необходимость создания отечественного дноуглубительного флота для портов Трансарктического транспортного коридора. Государство намерено поддержать отрасль при формировании тарифов на дноуглубительные работы, что должно способствовать развитию логистики в Арктике.

Путин также поручил рассмотреть условия для отечественных операторов грузоперевозок по Трансарктическому транспортному коридору и возможность создания совместных компаний с зарубежными партнерами. Предложения по этим вопросам должны быть представлены до 1 августа 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.

На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.

