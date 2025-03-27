Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин объявил о строительстве новых атомных ледоколов
На Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин рассказал о планах России по усилению ледокольного флота, включая строительство новых атомных ледоколов и обеспечение конкурентоспособности Трансарктического коридора.
«Первое. Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России – ни у кого в мире такого флота нет. Четыре из них – новейшей серии 22220 – уже выполняют задачи в Арктике. Строятся еще три атомохода этой серии – «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград», а также сверхмощный 120-мегаваттный ледокол «Россия», который позволит более эффективно проводить крупнотоннажные суда в высоких широтах в течение всего года, круглый год», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин добавил, что «стоимость ледокольной проводки судов и в целом стоимость перевозки грузов по Трансарктическому коридору должна быть конкурентоспособной, приемлемой для рынка. Это важнейшее условие для того, чтобы гарантировать загрузку маршрута, его привлекательность для бизнеса». «Мы сейчас только с коллегами из правительства обсуждали эти вопросы – не могу не согласиться с тем, что это должна быть рыночная прежде всего работа», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что Россия должна поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом.