Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин заявил о необходимости для России поддерживать собственное судостроение
Россия должна поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом, заявил на Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин.
«Надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами. Но, конечно, в первую очередь, и обращаю на это внимание правительства, необходимо поддержать наши судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки. Также прошу правительства проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – приводит его слова ТАСС.
Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме. Глава государства призвал сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной.