  • Новость часаПутин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

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    27 марта 2025, 20:44 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости для России поддерживать собственное судостроение

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом, заявил на Международном арктическом форуме президент России Владимир Путин.

    «Надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами. Но, конечно, в первую очередь, и обращаю на это внимание правительства, необходимо поддержать наши судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки. Также прошу правительства проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – приводит его слова ТАСС.

    Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме. Глава государства призвал сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной.

    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    26 марта 2025, 22:06 • Новости дня
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, занимающему пост главы Оренбургской области, «вернуться» в Свердловскую область на должность врио губернатора.

    «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

    Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

    «Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

    Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

    Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

    На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.

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    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

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    26 марта 2025, 23:51 • Новости дня
    Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

    Путин встретился с Николаевым и поддержал его выдвижение главой Чувашии на новый срок

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. Путин поддержал выдвижение Николаева главой Чувашии на новый срок.

    Николаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Чувашии, передает РИА «Новости».

    Также он отчитался о том, как в регионе поставлена поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей, передает ТАСС.

    Осенью в республике должны состояться выборы главы региона. Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах, пожелав ему успехов.

    «Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, – заявил Путин. – Поэтому я желаю вам успехов».

    Путин попросил Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО, а также указал на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.

    Напомним, Путин также встретился с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым. Паслер перешел с должности главы Оренбургской области на должность врио губернатора Свердловской области. Солнцев, занимавший пост председателя правительства ДНР, стал новым главой Оренбургской области. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре.


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    27 марта 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев

    Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

    Путин отметил доблесть участвующих в СВО росгвардейцев
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции, которые «доблестно сражаются за нашу свободу и суверенитет».

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул вклад Росгвардии в защиту правопорядка и безопасности граждан. Он отметил, что сотрудники Росгвардии «достойно продолжают героические ратные традиции», заложенные как в Российской империи, так и во времена СССР, в частности, «в борьбе с бандами пособников нацистов», и окрепшие в борьбе с терроризмом на Кавказе.

    Президент указал, что Росгвардия добивается значимых результатов в своей деятельности по охране важнейших объектов и коммуникаций, грузов и гуманитарных колонн, а также по контролю за оборотом оружия.

    Отдельно глава российского государства обратился к сотрудникам Росгвардии, принимающим участие в специальной военной операции. Он отметил, что они «доблестно сражаются за Родину, за нашу свободу и суверенитет, выявляют и уничтожают вражеские диверсионные группы и схроны с оружием, помогают восстанавливать мирную жизнь в освобожденных городах и поселках».

    «Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твердость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою», – заявил он.

    Президент выразил уверенность, что приобретенный опыт послужит укреплению рядов Росгвардии и поможет еще сильнее повысить ее эффективность. Он пожелал сотрудникам ведомства «успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России».

    Напомним, в конце ноября Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции. В апреле он подписал указ, распространяющий компенсационные выплаты добровольцам, участвующим в специальной военной операции на Украине, на бойцов, заключивших контракт с Росгвардией.

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    26 марта 2025, 21:20 • Новости дня
    Путин поздравил две бригады и полк с присвоением звания «гвардейских»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский президент Владимир Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейская» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Путин поздравил командования и личные составы 140-й гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады, 38-й гвардейской зенитной ракетной ордена Суворова бригады и 89-го гвардейского саперного полка с присвоением почетного наименования «гвардейская», передает ТАСС.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в сообщении. Президент выразил уверенность в том, что военнослужащие продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. Он также пожелал командованию и личному составу бригад и полка крепкого здоровья и успехов.

    25 марта Путин подписал указы о присвоении почетного звания «гвардейская» 38-й зенитной ракетной ордена Суворова бригаде, 140-й зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригаде, а также 89-му саперному полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.

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    27 марта 2025, 09:49 • Новости дня
    Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента России Владимира Путина в Индию находится в процессе подготовки, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Путин планирует визит в Индию, подготовка к этому визиту уже ведется, передает ТАСС.

    Министр сделал это заявление в рамках видеообращения к конференции Российского совета по международным делам, темой которой были двусторонние отношения между Россией и Индией.

    Командующий российским отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан первого ранга Алексей Анциферов ранее сообщил, что российский и индийский флоты укрепят взаимодействие, включая задачи с применением оружия в Бенгальском заливе.

    В ноябре 2024 года Россия и Индия решили расширить взаимодействие в оборонной сфере, страны запланировали проведение совместных учений.

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    27 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

    Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.

    Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.

    Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.

    В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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    27 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу «Алеша» в Мурманской области

    Путин начал визит в Мурманскую область с возложения цветов к мемориалу «Алеша»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал свою поездку в Мурманскую область с церемонии возложения цветов к памятнику «Защитникам Заполярья», который в народе зовут «Алеша».

    Этот монумент, открытый в 1974 году, символизирует несгибаемую стойкость воинов, защищавших Заполярье во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Высота памятника составляет 42 метра.

    Мемориал расположен на сопке Зеленый мыс, на высоте около 200 метров над уровнем моря. Во время войны здесь размещались расчеты войск, которые отражали атаки врага. Центральной фигурой композиции является воин в плащ-палатке, чей взгляд направлен в сторону Долины Славы, где проходили ожесточенные бои.

    Кроме памятника, на площадке размещены зенитные орудия и трехгранная пирамида, символизирующая склоненное в знак скорби боевое знамя. В 2004 году, к 60-летию разгрома немецко-фашистских войск, была открыта Аллея Славы с мемориальными плитами и капсулами с землей городов-героев.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

    В августе прошлого года глава государства провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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    27 марта 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на Международном арктическом форуме заявил о важности иметь собственный торговый флот в Арктике для обеспечения перевозок грузов и аварийно-спасательных операций.

    Российский флот должен включать грузовые и аварийно-спасательные суда, которые будут осуществлять перевозки не только по северным морям, но и по внутренним водным путям арктических регионов, заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин заметил, что в настоящее время страна не располагает достаточными судостроительными мощностями для выполнения этой задачи. «Надо признать, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас для этих целей недостаточно», – сказал он.

    «В этой связи надо действовать по всем направлениям: приобретать и заказывать готовые суда, налаживать кооперацию с мировыми производителями и в целом выстраивать всю систему российского судостроения, исходя из тех стратегических задач, которые стоят перед нами», – заявил президент.

    При этом, по его словам, в первую очередь необходимо поддержать российские судостроительные и судоремонтные предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные производственные цепочки.

    «Также прошу правительство проработать вопрос о строительстве в России новых верфей, современных, сложных, высокотехнологичных производств», – добавил Путин.

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами, а также указал на обострение борьбы за этот регион.

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    27 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин раскритиковал отсутствие модели развития Северного морского пути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики указал на отсутствие детальной модели развития Северного морского пути.

    Путин отметил, что российские ведомства ранее договаривались о создании такой модели, однако необходимые решения до сих пор не приняты, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул важность перехода от дискуссий к конкретным финансовым, управленческим и законодательным мерам. Он напомнил, что с правительством уже обсуждалась необходимость детального определения модели развития Севморпути.

    Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме.

    Напомним, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути достиг рекордных 37,3 млн тонн.

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    27 марта 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин заявил о модернизации военной инфраструктуры России в Арктике

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» отметил, что Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но усиленно модернизирует военную инфраструктуру и повышает боевые возможности Вооруженных сил в ответ на изменения ситуации.

    «Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Путин отметил, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет и защитит свои национальные интересы. «Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», – добавил он.

    «И чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнутые результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе. Уверен, время и таких проектов тоже обязательно придет», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

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    27 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин ознакомился с планами развития Арктики в Мурманске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в Мурманской области ознакомился с мастер-планами развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России, включающих 16 агломераций в девяти регионах.

    Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область изучил презентацию мастер-планов по развитию важнейших населенных пунктов Арктической зоны страны, передает ТАСС. Эти планы касаются 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, включая Мурманскую область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Карелию, Коми и другие.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что на Международном арктическом форуме Путину будет представлена информация по этим планам. Мастер-планы рассчитаны на развитие до 2035 года и включают в себя экономические и инфраструктурные инициативы.

    В перечень опорных пунктов входят такие агломерации, как Кемско-Беломорская в Карелии, Воркута в Коми, Норильск-Дудинка и Диксон в Красноярском крае и другие. На реализацию этих планов предполагается направить свыше 3 трлн рублей.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша».

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    27 марта 2025, 19:54 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме «Арктика – территория диалога» заявил, что Россия остается крупнейшей арктической державой и готова к сотрудничеству как с арктическими, так и неарктическими странами.

    По его словам, это сотрудничество включает научные исследования, защиту биоразнообразия, климатические вопросы, реагирование на чрезвычайные ситуации, а также экономическое и промышленное освоение Арктики, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики», – заявил президент.

    Путин отметил, что Россия готова к совместной работе не только с арктическими государствами, но и со всеми странами, которые разделяют ответственность за стабильное и устойчивое будущее планеты. Он подчеркнул важность принятия сбалансированных решений, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.

    Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме. Глава государства призвал сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной.

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    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

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    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

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    Скрытой пружиной русофобии в США оказалась дочь эмигранта из Венгрии

    Весьма показательное признание прозвучало от руководства Грузии. Глава парламента страны назвал имя человека, который от имени США еще в 2022 году убеждал Тбилиси фактически открыть второй фронт против России. О ком идет речь, какие еще русофобские решения инициировал этот чиновник – и откуда в нем возник такой накал русофобии? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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