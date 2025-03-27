Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин: Нужно сделать жизнь в Арктике комфортной и привлекательной
Путин: Перед Россией в Арктике стоят задачи укрепления инфраструктуры, защиты экологии
Масштабные задачи стоят перед Россией в Арктике, ей предстоит укрепить транспортную и логистическую инфраструктуру, защитить чувствительную экосистему, создать комфортные условия для жизни, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктического региона.
«Здесь в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе, перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики», – сказал президент, передает Telegram-канал Кремля.
Он добавил, что необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, «чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно».
Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша». Он также ознакомился с планами развития Арктики и собрал совещание по этой теме.