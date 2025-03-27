Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин в Мурманске начал совещание по развитию Арктики
В четверг президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития арктической зоны России в ходе рабочего визита в Мурманск.
На совещании также будет обсуждаться развитие арктического транспортного коридора, передает РИА «Новости».
Также в Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом «На Севере – жить!». Он приуроченк 500-летию открытия Северного морского пути.
Ранее сообщалось, что президент в Мурманской области ознакомился с мастер-планами развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России.