Путин ознакомился с планами развития Арктики в Мурманске

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область изучил презентацию мастер-планов по развитию важнейших населенных пунктов Арктической зоны страны, передает ТАСС. Эти планы касаются 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, включая Мурманскую область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Карелию, Коми и другие.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что на Международном арктическом форуме Путину будет представлена информация по этим планам. Мастер-планы рассчитаны на развитие до 2035 года и включают в себя экономические и инфраструктурные инициативы.

В перечень опорных пунктов входят такие агломерации, как Кемско-Беломорская в Карелии, Воркута в Коми, Норильск-Дудинка и Диксон в Красноярском крае и другие. На реализацию этих планов предполагается направить свыше 3 трлн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша».