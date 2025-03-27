Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин ознакомился с планами развития Арктики в Мурманске
Президент Владимир Путин в Мурманской области ознакомился с мастер-планами развития опорных населенных пунктов Арктической зоны России, включающих 16 агломераций в девяти регионах.
Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область изучил презентацию мастер-планов по развитию важнейших населенных пунктов Арктической зоны страны, передает ТАСС. Эти планы касаются 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, включая Мурманскую область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Карелию, Коми и другие.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что на Международном арктическом форуме Путину будет представлена информация по этим планам. Мастер-планы рассчитаны на развитие до 2035 года и включают в себя экономические и инфраструктурные инициативы.
В перечень опорных пунктов входят такие агломерации, как Кемско-Беломорская в Карелии, Воркута в Коми, Норильск-Дудинка и Диксон в Красноярском крае и другие. На реализацию этих планов предполагается направить свыше 3 трлн рублей.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой. Он начал визит в регион с возложения цветов к мемориалу «Алеша».