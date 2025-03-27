Путин возложил цветы к мемориалу «Алеша» в Мурманской области

Путин начал визит в Мурманскую область с возложения цветов к мемориалу «Алеша»

Tекст: Валерия Городецкая

Этот монумент, открытый в 1974 году, символизирует несгибаемую стойкость воинов, защищавших Заполярье во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Высота памятника составляет 42 метра.

Мемориал расположен на сопке Зеленый мыс, на высоте около 200 метров над уровнем моря. Во время войны здесь размещались расчеты войск, которые отражали атаки врага. Центральной фигурой композиции является воин в плащ-палатке, чей взгляд направлен в сторону Долины Славы, где проходили ожесточенные бои.

Кроме памятника, на площадке размещены зенитные орудия и трехгранная пирамида, символизирующая склоненное в знак скорби боевое знамя. В 2004 году, к 60-летию разгрома немецко-фашистских войск, была открыта Аллея Славы с мемориальными плитами и капсулами с землей городов-героев.

Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

В августе прошлого года глава государства провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.