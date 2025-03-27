Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин возложил цветы к мемориалу «Алеша» в Мурманской области
Путин начал визит в Мурманскую область с возложения цветов к мемориалу «Алеша»
Президент России Владимир Путин начал свою поездку в Мурманскую область с церемонии возложения цветов к памятнику «Защитникам Заполярья», который в народе зовут «Алеша».
Этот монумент, открытый в 1974 году, символизирует несгибаемую стойкость воинов, защищавших Заполярье во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Высота памятника составляет 42 метра.
Мемориал расположен на сопке Зеленый мыс, на высоте около 200 метров над уровнем моря. Во время войны здесь размещались расчеты войск, которые отражали атаки врага. Центральной фигурой композиции является воин в плащ-палатке, чей взгляд направлен в сторону Долины Славы, где проходили ожесточенные бои.
Кроме памятника, на площадке размещены зенитные орудия и трехгранная пирамида, символизирующая склоненное в знак скорби боевое знамя. В 2004 году, к 60-летию разгрома немецко-фашистских войск, была открыта Аллея Славы с мемориальными плитами и капсулами с землей городов-героев.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.
В августе прошлого года глава государства провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.