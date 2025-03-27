Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой

Tекст: Валерия Городецкая

Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.

Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.

Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.

В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.