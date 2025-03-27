Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой
Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.
Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.
Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.
Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.
В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.