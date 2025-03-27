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    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    27 марта 2025, 15:21 • Новости дня

    Путин прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Мурманскую область с рабочей поездкой.

    Температура в регионе немного выше нуля, идет снег, передает ТАСС. Во время предыдущего визита в июле 2023 года Путин осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провел совещание, посвященное развитию арктических поселков.

    Мурманск известен как самый крупный город мира за полярным кругом, с населением около 266 тыс. человек. Город обладает незамерзающим портом, который входит в число пяти крупнейших в России и обеспечивает круглогодичную навигацию благодаря наличию атомного ледокольного флота.

    Регион богат природными ресурсами. В недрах Кольского полуострова находятся порядка 30% известных минералов и около 75% химических элементов таблицы Менделеева. В области открыто более 60 месторождений различных твердых полезных ископаемых, включая медно-никелевые и литиевые руды, а также руды редкоземельных металлов. Более трети общероссийских запасов лития сосредоточено в Мурманской области.

    В августе прошлого года Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

    26 марта 2025, 16:25 • Новости дня
    Путин посещает Национальный центр «Россия»

    Путин впервые осмотрел экспозицию Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне.

    Глава государства впервые ознакомится с экспозицией центра, передает ТАСС. Ранее, в декабре прошлого года, он уже побывал в этом здании, но тогда визит был связан с XXII съездом партии «Единая Россия».

    Президент ознакомился с обширной выставкой «Путешествие по России», демонстрирующей передовые достижения, инновационные разработки, а также богатое культурное, природное и историческое достояние всех федеральных округов страны.

    В июле прошлого года Путин объявил о создании Национального центра «Россия» на площадке «Экспо», главной задачей которого отметил продвижение российских традиционных ценностей в обществе. Он также сообщал, что филиалы наццентра «Россия» будут созданы на территориях российских регионов.

    Сейчас национальный центр «Россия» – это пространство, где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные и исторические достопримечательности страны, а также проводятся просветительские, образовательные, научные и деловые мероприятия. Все экскурсии в НЦ «Россия» проходят бесплатно при предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    В начале марта 2025 года в Национальном центре «Россия» стартовал проект «Путешествие по России», где представлены ключевые достижения, инновационные разработки, культурные, природные и исторические достопримечательности всех федеральных округов страны. Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения.

    Многонациональная кухня страны в НЦ «Россия» представлена в гастрономических рядах «Путешествие по России. Еда», открыта архитектурная выставка «Рождение масштаба», посвященная отечественной архитектуре и градостроительству. Также работает Универмаг, где можно приобрести товары народно-художественных промыслов – от меда до национальной одежды и чумовых бубнов.

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    26 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    Путин отменил передачу во временное управление «дочки» Ariston в России
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из перечня компаний, к которым применяется временное управление, исключено российское дочернее предприятие Ariston, соответствующее решение принял президент Владимир Путин.

    Путин своим указом отменил передачу 100% долей компании «Аристон термо Русь» компании «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.

    «Аристон термо Русь» имеет регистрацию в Ленинградской области, основным видом деятельности указано производство бытовых электроприборов.

    В 2023 году ее выручка поднялась на 5% и составила 9,436 млрд рублей. Чистая прибыль сократилась в 12,1 раза до 33,029 млн рублей.

    Указ о передаче 100% долей компании президент России Владимир Путин подписал в апреле 2024 года.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    ООН заявила о невозможности расследовать убийства российских журналистов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация не может расследовать убийства российских журналистов, освещающих конфликт на Украине.

    Он подчеркнул, что такие действия возможны только в случае получения соответствующего мандата, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель офиса генсека заявил, что организация считает крайне важным, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха стать мишенью, добавив, что ООН выражает соболезнования в связи с гибелью российских журналистов.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Кроме того, сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    26 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил выпускнику «школы губернаторов» Солнцеву пост врио главы Оренбургской области

    Путин предложил Евгению Солнцеву пост врио главы Оренбургской области
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву перейти на должность врио губернатора Оренбургской области.

    Путин отметил, что Солнцеву предлагается перейти на «новое место работы с более широким объемом» задач. «Возглавить Оренбургскую область. Как вы к этому относитесь?» – спросил президент. Солнцев выразил готовность занять пост главы Оренбуржья, передает РИА «Новости».

    «Регион мне знакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», – заявил Солнцев, пообещав «весь свой трудовой опыт» направить «на благо людей, которые там проживают», и на развитие региона.

    Ранее Солнцев занимал должность премьер-министра ДНР.

    Напомним, Денису Паслеру, занимающему сейчас пост главы Оренбургской области, Путин предложил должность врио губернатора Свердловской области.

    Евгений Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    26 марта 2025, 19:04 • Новости дня
    Новак опроверг возможность совместного с США управления Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что возможность совместного с США управления Запорожской атомной электростанцией не рассматривается.

    На вопрос о потенциальных переговорах в этой области он ответил: «Мне такие факты неизвестны». Об этом сообщает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что подобный сценарий не обсуждается и не является актуальным. «Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается», – добавил он.

    Ранее директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией. Кроме того, МИД России заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране, а также исключила совместное управление станцией с другим государством.

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    27 марта 2025, 14:23 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Минобороны: Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму

    Украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской области и Крыму, что привело к отключению электроснабжения в ряде районов, сообщило Минобороны.

    Несмотря на заявления киевского режима о прекращении атак на российские энергетические объекты, удары продолжились, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В 17:00 в среду в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В результате был отключен высоковольтный кабель 10 кВ, что оставило без электричества потребителей в Климовском районе.

    В это же время российские средства ПВО сбили украинский ударный БПЛА в районе мыса Тарханкут в Крыму. Целью беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

    На следующий день, 27 марта, в Брянской области около 7:00 прицельный артиллерийский обстрел вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.

    Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

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    26 марта 2025, 22:52 • Новости дня
    Путин назначил Паслера и Солнцева главами Свердловской и Оренбургской областей

    Путин назначил новых врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера врио губернатора Свердловской области, а Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.

    Кроме того, Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области. Куйвашев покинул пост с формулировкой «по собственному желанию», сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах. Путин предложил ему «вернуться» в регион. Должность главы Оренбургской области, которую занимал Паслер, Путин предложил председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву.

    Оба новых врио глав регионов являются выпускниками так называемой «школы губернаторов», специальной программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

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    26 марта 2025, 22:06 • Новости дня
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, занимающему пост главы Оренбургской области, «вернуться» в Свердловскую область на должность врио губернатора.

    «Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что Паслер хорошо знаком с областью. Путин подчеркнул, что Свердловская область является «одним из ключевых» регионов. «Промышленно развитый регион», – сказал он.

    Путин назвал Паслера энергичным человеком, который умеет сконцентрироваться на решении проблем. Президент отметил, что у Паслера «накопился за эти годы опыт работы в качестве первого лица одного из регионов, тоже серьезного».

    «Я видел, как вы в прошлом году работали по преодолению последствий паводков, наводнений», – сказал Путин, выразив уверенность, что у Паслера «все получится».

    Паслер поблагодарил Путина за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

    Паслер – уроженец Свердловской области, был там председателем правительства в 2012-2016 годах.

    На прошлой неделе Путин назначил Ирину Гехт, занимавшую пост председателя правительства Запорожской области, врио руководителя Ненецкого автономного округа.

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    26 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Жить надо будущим
    Путин: Жить надо будущим
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было, заявил президент России Владимир Путин.

    «Главное не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было, и не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин выразил благодарность ветеранам специальной военной операции за их участие в воспитании подрастающего поколения, подчеркнув значимость их примера для молодежи.

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    26 марта 2025, 16:17 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию в Госдуме договора о стратегическом партнерстве с Ираном, который был подписан в январе этого года в Москве.

    Документ в парламенте представит заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС. В распоряжении президента отмечается, что Руденко назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального собрания.

    Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.

    Кремль публиковал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана.

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    26 марта 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»

    Путин: К «Движению первых» присоединились 11 млн человек

    Путин назвал участников «Движения первых» «приличной армией»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что «Движение первых» насчитывает 11 млн участников, сравнив его с «приличной армией».

    На заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи Владимир Путин подчеркнул значительный рост числа участников движения, передает ТАСС.

    Президент сообщил, что на сегодняшний день в «Движении первых» состоят 11 млн человек. Он отметил, что такое количество участников можно сравнить с «приличной армией».

    На закрытии съезда «Движения первых» в прошлом году Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту.

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    26 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Путин поддержал идею девизов на фасадах школ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение о размещении воспитательных девизов на фасадах учебных заведений.

    На заседании наблюдательного совета «Движения первых» президент Владимир Путин поддержал инициативу размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений, передает РИА «Новости».

    Идею предложил начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, считая, что такие девизы будут способствовать развитию ответственности у молодого поколения.

    Президент отметил, что сама по себе идея достойна внимания и подчеркнул: «Все должно быть в меру, все должно быть к месту».

    Ранее Путин предложил создать при администрации президента рабочую группу по вопросам развития системы воспитания в стране. Он также отметил роль ветеранов СВО в воспитании молодежи.

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    26 марта 2025, 17:44 • Новости дня
    Минпросвещения представило памятку по противодействию буллингу в школах
    Минпросвещения представило памятку по противодействию буллингу в школах
    @ Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России представило новую памятку, направленную на противодействие физическому и психическому насилию, а также травле в школах.

    Документ включает правовые механизмы защиты как детей, так и педагогов, передает РИА «Новости». В памятке также разъяснены меры ответственности для участников противоправных ситуаций.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что новая памятка позволит не только оперативно реагировать на случаи насилия и травли, но и предотвращать их, используя правовые инструменты и проводя разъяснительную работу. Эти материалы являются частью комплексной работы по развитию системы профилактики, которую министерство осуществляет в сотрудничестве с другими ведомствами и организациями.

    Документ подробно описывает виды противоправного поведения, которые могут проявляться в форме травли, а также меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применены к нарушителям, включая несовершеннолетних.

    В ближайшее время памятка будет разослана во все регионы России для использования в образовательных учреждениях, таких как школы, колледжи и организации дополнительного образования.

    В сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей. Согласно документу, выявленных буллеров и их родителей предлагается направлять на специальные исправительные курсы, а образовательные учреждения смогут обращаться за помощью в комиссию по делам несовершеннолетних.

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    26 марта 2025, 23:51 • Новости дня
    Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

    Путин встретился с Николаевым и поддержал его выдвижение главой Чувашии на новый срок

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чувашии Олегом Николаевым, сообщили в Кремле. Путин поддержал выдвижение Николаева главой Чувашии на новый срок.

    Николаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Чувашии, передает РИА «Новости».

    Также он отчитался о том, как в регионе поставлена поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей, передает ТАСС.

    Осенью в республике должны состояться выборы главы региона. Путин поддержал намерение Николаева участвовать в выборах, пожелав ему успехов.

    «Вопросов нерешенных всегда очень много, проблем всегда хватает. Это ситуация, которая требует постоянного внимания. Но вы полностью в материале, вы работаете результативно, результаты в целом удовлетворительные, – заявил Путин. – Поэтому я желаю вам успехов».

    Путин попросил Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО, а также указал на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.

    Напомним, Путин также встретился с Денисом Паслером и Евгением Солнцевым. Паслер перешел с должности главы Оренбургской области на должность врио губернатора Свердловской области. Солнцев, занимавший пост председателя правительства ДНР, стал новым главой Оренбургской области. Выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в Единый день голосования в сентябре.


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    26 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки «Путешествие по России» в Национальном центре «Россия» вспомнил, как ему однажды подарили юрту.

    Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум, передает РИА «Новости».

    «Юрту дарили», – ответил Путин.

    В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.

    Ранее во время встречи в Кремле верховный муфтий России Талгат Таджуддин преподнес президенту Владимиру Путину щит и меч в знак поддержки спецоперации.

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      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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