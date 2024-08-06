Эксперт объяснил особое внимание Путина к развитию Мурманской области

Политолог Минченко: Губернатор Мурманской области Чибис эффективно решает важные задачи для региона и страны

Tекст: Андрей Резчиков

«Глава государства продолжает уделять особое внимание северным регионам, оказывает личную поддержку в реализации особо важных проектов. Арктика с ее колоссальным экономическим потенциалом остается стратегически важным регионом для России – в сферах обороны, логистики и энергетики», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По мнению политолога, с таким вниманием главы государства к Арктике, «вероятнее всего, индекс плотности федеральных контактов главы Мурманской области (а значит, и лоббистские возможности, и политическая устойчивость) останется в высоких значениях».

Эксперт напомнил, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис – выпускник первого потока «школы губернаторов», опытный и профессиональный управленец, «который не только эффективно решает важные задачи для региона и страны, но и демонстрирует всей стране пример самоотверженного служения, полной отдачи своему делу». «Кадровая политика Путина и ставка на молодых управленцев – работает», – подчеркивает эксперт.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Эта встреча стала первой между Путиным и Чибисом с момента ранения мурманского губернатора в начале апреля. Президент начал с вопроса о самочувствии губернатора, Чибис ответил, что реабилитацию после ранения проходит на рабочем месте.



Глава региона, в частности, доложил главе государства о разработанных мастер-планах для трех опорных населенных пунктов Арктической зоны России: Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской агломераций. Там живет 70% населения региона. «Основной акцент – на рабочие места. И основные вопросы с точки зрения инвестиций: это все, что касается моря, незамерзающего Кольского залива, выхода без ограничения в Мировой океан. Это развитие Северного морского пути, это новые портовые мощности, это развитие судоремонта и рыбной промышленности», – рассказал Чибис. Среди новых компетенций он отметил производство сжиженного природного газа.

Еще один акцент развития региона сделан на образовании и науке, развитии медицины, «потому что здоровье на Севере – это один из самых чувствительных факторов». Губернатор также обратился с просьбой к президенту поэтапно перенести перевалку угля из центра Мурманска в новый порт «Лавна», поскольку пыль от перевалки угля беспокоит горожан. «С учетом того, что «Лавна» в этом году будет доделана, я бы просил вашей поддержки на поэтапный перевод перевалки угля на западный берег Кольского залива», – пояснил Чибис.