Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Саперы группировки «Южная» обезвредили взрывные устройства в ЛНР
Инженерные дозоры группировки «Южная» очистили от мин дороги в ЛНР
Военнослужащие инженерной бригады группировки войск «Южная» уничтожили обнаруженные на дорогах Луганской Народной Республики украинские взрывные устройства, сообщило Министерство обороны России.
Инженерно-разведывательные дозоры ежедневно проверяют десятки километров дорог общего пользования для безопасности перемещения мирных жителей, сообщает Минобороны.
В результате очередного выхода саперы обнаружили два взрывоопасных предмета. Военнослужащие приняли решение уничтожить их на месте накладным зарядом и расстрелом из стрелкового оружия, чтобы снизить риски потери личного состава.
В ведомстве добавили, что украинские вооруженные силы периодически пытаются минировать транспортные артерии на освобожденных территориях. Для подготовки к такой работе военные инженеры повышают свое мастерство на занятиях в тыловых районах проведения спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саперы отряда «Барс-И» группировки войск «Север» уничтожили более тысячи боеприпасов ВСУ в приграничных районах Курской области.
Инженерно-саперные батальоны выявили установленные на сбитых украинских беспилотниках магнитные мины-ловушки.
Также украинские военные замаскировали взрывные устройства под детские игрушки и купюры на добропольском направлении.