Инженерные дозоры группировки «Южная» очистили от мин дороги в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инженерно-разведывательные дозоры ежедневно проверяют десятки километров дорог общего пользования для безопасности перемещения мирных жителей, сообщает Минобороны.

В результате очередного выхода саперы обнаружили два взрывоопасных предмета. Военнослужащие приняли решение уничтожить их на месте накладным зарядом и расстрелом из стрелкового оружия, чтобы снизить риски потери личного состава.

В ведомстве добавили, что украинские вооруженные силы периодически пытаются минировать транспортные артерии на освобожденных территориях. Для подготовки к такой работе военные инженеры повышают свое мастерство на занятиях в тыловых районах проведения спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саперы отряда «Барс-И» группировки войск «Север» уничтожили более тысячи боеприпасов ВСУ в приграничных районах Курской области.

Инженерно-саперные батальоны выявили установленные на сбитых украинских беспилотниках магнитные мины-ловушки.

Также украинские военные замаскировали взрывные устройства под детские игрушки и купюры на добропольском направлении.