Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
Уничтожен пункт управления дронами ВСУ в районе Дружковки
Минобороны: Уничтожен пункт управления БПЛА и блиндаж ВСУ в районе Дружковки
Расчеты гаубицы Д-30 и операторы FPV-дронов Южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА, блиндаж с оборудованием и укрытия украинских военных в районе Дружковки, сообщило Министерство обороны.
Расчеты гаубицы Д-30 и операторы FPV-дронов Южной группировки войск нанесли удары по позициям противника на Краматорском направлении, передает Минобороны.
Целями стали пункт управления беспилотниками, блиндаж с оборудованием и дронами, а также укрытия с живой силой противника.
Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» ВСУ в лесу Сумской области.
Ударные FPV-дроны российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили броневик ВСУ Humvee американского производства, семь пунктов управления беспилотниками и 38 октокоптеров типа R-18.
Ранее подразделения войск беспилотных систем российской группировки «Юг» ликвидировали два пункта управления БПЛА и два наземных робототехнических комплекса ВСУ в районе Дружковки.