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Израиль ликвидировал причастного к нападению 7 октября боевика ХАМАС
Армия обороны Израиля ликвидировала двух бойцов спецназа ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа двух бойцов спецподразделения ХАМАС «Нухба», один из которых участвовал во вторжении в кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года.
Израильские военные нанесли отдельные удары по объектам в районах Хан-Юнис и Нусейрат, сообщает Israel National News.
В результате удара по Хан-Юнису был убит Мухаммед Камель Маслех Кадих, который, по данным армии, 7 октября проник в кибуц Нир-Оз и отвечал за оперативную готовность подразделения «Нухба».
В Нусейрате был ликвидирован Дияа Абд аль-Мохсен Мухаммед Абу аль-Роус, также состоявший в «Нухбе».
Как заявили израильские военные, эти боевики готовили атаки против войск ЦАХАЛ и граждан Израиля, пытаясь восстановить возможности ХАМАС в нарушение режима прекращения огня. Перед нанесением ударов армия приняла меры для минимизации ущерба гражданскому населению, используя высокоточные боеприпасы и наблюдение с воздуха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа. На прошлой неделе израильская армия уничтожила командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС. В прошлом месяце в результате удара по северной части сектора Газа был убит командир военного крыла ХАМАС Мохаммед Абд аль-Халек Хала.