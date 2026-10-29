Российские дроны уничтожили броневик США и пункты управления БПЛА

В центре Киева произошел блэкаут

Tекст: Вера Басилая

Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.