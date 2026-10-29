Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Российские дроны уничтожили броневик США и пункты управления БПЛА
Дроны России уничтожили броневик ВСУ Humvee и семь пунктов управления БПЛА
Ударные FPV-дроны российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили броневик ВСУ Humvee американского производства, семь пунктов управления беспилотниками и 38 октокоптеров типа R-18.
Дроны работали в Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости».
Помимо броневика и пунктов управления, были ликвидированы семь огневых групп противника и пикап ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты ударных оптоволоконных FPV-дронов группировки «Север» начали уничтожать машины ВСУ на расстоянии 30–50 км от точки запуска.
В понедельник военнослужащие этой же группировки задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.
В тот же день стало известно о потере украинской армией более 200 человек за сутки в боях с «северянами».