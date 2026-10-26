Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.0 комментариев
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» вели тяжелые бои и продвигались вглубь Сумской области при поддержке российской авиации, артиллерии и расчетов беспилотников. Удары были нанесены по живой силе и технике ВСУ в районе Сум, Первомайского, Гнилицы, Подища, Марковского, Степановки, Коренька, Малой Слободки и Краснополья,
Отмечается, что на Сумском направлении ВСУ развернули значительное количество подразделений сил специальных операций для диверсий. В Сумском районе российские штурмовики шаг за шагом продвигаются в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского, а в Шосткинском районе подразделения группировки «Север» зачистили участок леса в районе населенного пункта Коренек.
На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» продавливают оборону ВСУ в сторону Харькова и на северо-востоке области.
Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Великого Бурлука, Бугаевки, Шевченкова Первого, Колодезного, Водяного, Дорошенкова, Подсреднего, Федоровки, Лебяжьего, Коммунара, Приколотного, Голубовки, Избицкого и Хатнего.
На Липцовском направлении штурмовые группы группировки «Север» продвигаются южнее Новой Казачьей, а наиболее ожесточенные бои идут в районах Приколотного и Малого Бурлука на Волчанском и Великобурлукском направлениях, где есть продвижение в районах Бугаевки и Котовки. Российские штурмовики с тяжелыми боями продвинулись в районах Приколотного, Бугаевки и Малого Бурлука на глубину до 800 м за сутки.
В Черниговской области расчеты «Гераней» поразили позиции 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 105-го погранотряда в районах населенных пунктов Городище, Воловики и Клюсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группировка российских войск «Север» продолжала продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
ВСУ стали отправлять неугодных офицеров на передовую в Харьковской области.