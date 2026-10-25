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«Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» наступают почти по всей линии фронта при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА. Российская авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шостки, Дорошовки, Груновки, Корнека, Вознесеновки и Свессы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Сумском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского, в Шосткинском районе – продвинулись на двух участках в сторону Корнека, а в Краснопольском районе по укрепленным позициям ВСУ активно работает артиллерия.
На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» также продвигаются почти на всех участках фронта при активной поддержке российской авиации и ударных БПЛА. Авиация ВКС России и расчеты БПЛА атаковали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великого Бурлука, Карасевки, Веселого, Хатнего, Старого Салтова, Шевченково, Терновой, Избицкого, Колодезного и Мартового.
На Липцовском направлении продолжаются тяжелые бои южнее Новой Казачьей, на Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовые группы «Севера» при ожесточенных столкновениях продвигаются в районах Приколотного, Бугаевки и Малого Бурлука, суточное продвижение составило до 800 м.
В Черниговской области расчетом «Герани» уничтожен склад БПЛА ВСУ в населенном пункте Боромыки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили украинский цех по производству боеприпасов в Шостке.