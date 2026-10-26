Пожар в офисном помещении в Петербурге локализован

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

Tекст: Денис Тельманов

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.