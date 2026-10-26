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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня

    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в четырех странах

    The Guardian: Выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США угрожают демократии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Протестующие в Белграде напали на мать бывшего президента Сербии Вучича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа протестующих молодых людей напала на Ангелину Вучич, мать бывшего президента Сербии Александара Вучича, инцидент произошел в день проведения внеочередных парламентских выборов.

    В Белграде совершено нападение на мать бывшего главы государства Александра Вучича, передает ТАСС.

    «Группа молодых людей протестного политического толка толкнули Ангелину Вучич, начали кричать на нее и разорвали пакеты с продуктами, которые она несла с рынка», – сообщили в правящей Сербской прогрессивной партии.

    Представители политической силы назвали случившееся неприемлемым актом агрессии, унижения и запугивания. Партия потребовала от компетентных органов проведения срочного расследования и привлечения виновных к ответственности. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

    В Сербии проходят досрочные выборы в Народную скупщину, гражданам предстоит избрать 250 депутатов. Основная политическая борьба ожидается между списком «Объединенная Сербия» во главе с Александром Вучичем, покинувшим пост президента 27 сентября, и объединением «Студенческий список».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины. Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после подведения итогов кампании.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    25 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    Вучич признал поражение своей партии на выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что оппозиционный союз «Студенческий список» победил на внеочередных парламентских выборах, а возглавляемая им Сербская прогрессивная партия и коалиция «Объединенная Сербия» проиграли голосование.

    Вучич выступил в штабе Сербской прогрессивной партии, передает ТАСС.

    «Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы», – отметил Вучич.

    Он заявил, что признал поражение и не будет чинить препятствий конкурентам, передает РИА «Новости».

    «Нас победил студенческий протестный список. У них будет 135-140 мандатов [из 250], у нас около 105, никто больше не вошел в Скупщину», - сказал экс-президент Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии России заявили об отсутствии нарушений на выборах в Сербии.

    В результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде в 2024 году погибли 16 человек. После трагедии в Сербии начались протесты студентов и оппозиции. Вучич согласился провести досрочные выборы.

    Он заявлял, что «Студенческий список» при победе на выборах в Сербии введет антироссийские санкции.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    25 октября 2026, 22:12 • Новости дня
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии
    @ Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину в Сербии, показав рекордную явку избирателей, сообщили в избирательной комиссии республики.

    Республиканская избирательная комиссия ранее зарегистрировала 6 млн 451 тыс. 292 избирателя, которые голосовали на примерно 8,4 тыс. участков, включая 93 за рубежом в 37 странах мира. Голосование шло с с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) времени без значимых инцидентов, в Белграде перед участками выстраивались очереди, передает РИА «Новости».

    По данным избиркома, к 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии без Косово и Метохии проголосовали 64,89% избирателей. В Белграде к этому времени явка достигла 65,67%, в автономном крае Воеводина на севере страны – 66,9%. На прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16.00 (18.00 мск) явка составляла 51,93%.

    Всего к выборам зарегистрировали 19 политических сил, половину из которых впервые составили движения представителей национальных меньшинств, освобожденные от прохождения трехпроцентного барьера.

    Ожидается, что основными соперниками станут представители списка «Объединенная Сербия» правящей Сербской прогрессивной партии во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александаром Вучичем и объединение «Студенческий список», первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии прошло голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, в котором участвуют 19 политических сил.

    К середине дня явка на внеочередных выборах в парламент Сербии превысила половину зарегистрированных избирателей.

    Протестующие в Белграде атаковали мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в момент проведения голосования.

    Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

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    25 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Иран впервые за 48 лет взыскал с США компенсацию за санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Иран впервые в истории Исламской республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Иран смог взыскать с Вашингтона компенсацию за санкции, из-за которых в страну не поставлялись специализированные повязки для больных буллезным эпидермолизом (так называемых бабочек), передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    «За 48 лет существования Исламской республики Иран мы впервые смогли в подобной процедуре против США добиться финансового результата и конфисковать у этой страны имущество», – заявил гендиректор профильной некоммерческой организации «Дом EB» Хамид Хашеми Голпайегани.

    Борьба с ограничениями на поставки медикаментов началась в 2018–2019 годах, а в 2021–2022 годах родственники пациентов направили официальные обращения в судебные инстанции Ирана.

    Для обеспечения выплат иранские силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции и армейские подразделения, арестовали партию нефти. Вырученные от груза средства планируется распределить между больными в установленном законом порядке.

    Ранее Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    26 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России

    Вучич: Победивший на выборах «Студенческий список» введет санкции против России

    Вучич заявил, что новые власти Сербии введут санкции против России
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победивший на выборах в Сербии союз «Студенческий список» введет санкции против России к весне, заявил бывший президент страны Александр Вучич, партия которого потерпела поражение на выборах.

    Вучич назвал результаты выборов «подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США». По его словам, речь идет о «той фракции, которая противостоит» нынешней американской администрации, передает ТАСС.

    «Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал», – заявил он.

    Ранее представители «Студенческого списка» говорили, что выступают против введения санкций в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье завершилось голосование на досрочных выборах в Скупщину Сербии.

    Вучич заявил о победе оппозиционного союза «Студенческий список» и поражении своей Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

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    25 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    В Сербии начались досрочные парламентские выборы

    Tекст: Вера Басилая

    В Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, за 250 мест в однопалатном парламенте поборются 19 политических сил.

    Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах открылись в Сербии, передает РИА «Новости».

    Право голоса имеют более 6,4 млн граждан, для которых работают около 8,4 тыс. участков, включая 93 в 37 странах мира. Сербы из Косово и Метохии голосуют в прилегающих районах центральной Сербии.

    Александр Вучич, подавший в отставку с поста президента в конце сентября, возглавляет избирательную кампанию коалиции «Объединенная Сербия» вокруг правящей Сербской прогрессивной партии. Главными конкурентами считаются «Студенческий список» и коалиция вице-премьера Ивицы Дачича.

    Половину участников выборов составляют представители национальных меньшинств, для которых отменен проходной барьер в 3%. В их числе зарегистрированы две партии русского нацменьшинства, хотя большинство их кандидатов являются этническими сербами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сербская полиция задержала подозреваемых в подготовке беспорядков в день выборов.

    На прошлой неделе вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал сохранить курс Белграда на сотрудничество с Россией после голосования.

    В прошлом месяце Вучич утвердил решение о роспуске парламента ради внеочередных выборов.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    25 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Депутат Затулин заявил о вмешательстве стран Запада в выборы в Сербии

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин заявил о растущем числе доказательств вмешательства стран Запада во внеочередные выборы в Сербии.

    Представитель российского парламента указал на попытки зарубежных государств повлиять на волеизъявление граждан. «Все больше доказательств того, что Европейский союз, страны Запада вмешиваются и пытаются навязать свою линию», – приводит слова Затулина РИА «Новости».

    После встречи с председателем Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем депутат отметил, что коалицию бывшего президента Сербии Александра Вучича принуждают вести предвыборную кампанию не в полную силу. По словам Затулина, западные послы и наблюдатели требуют от властей не призывать оппозицию к порядку.

    Наблюдатель сравнил происходящее с событиями на Украине в 2014 году, когда руководству страны запрещали предпринимать меры против протестующих. Сербские власти отчасти сами спровоцировали такую ситуацию стремлением найти общий язык с Евросоюзом и доказать свою приемлемость для западных стран, в результате правительство ограничивало собственные действия, позволив оппозиции почувствовать уверенность в своих силах, заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на внеочередных выборах в парламент Сербии к середине дня проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после завершения голосования.

    Группа протестующих молодых людей напала на мать экс-главы государства.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Вучич заявил об ожидании укрепления сотрудничества Сербии и России после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на расширение и укрепление сотрудничества с Россией после парламентских выборов.

    Такое заявление экс-президент и глава списка коалиции «Объединенная Сербия» Вучич сделал на русском языке на избирательном участке в Нови-Београде, передает РИА «Новости».

    «Надеюсь, что нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничества», – ответил он на вопрос о возможных изменениях в отношениях двух стран.

    Вучич также добавил, что рад поддержке президента России Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо перед выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.

    На прошлой неделе бывший президент Сербии Александр Вучич назвал поддержку со стороны президента России Владимира Путина перед выборами в Скупщину свидетельством хороших отношений между двумя странами.

    Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил о сохранении Белградом курса на сотрудничество с Россией после парламентских выборов.

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    25 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Иран сообщил об уничтожении американского дрона LUCAS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская противовоздушная оборона сбила на юге страны американский беспилотник LUCAS, заявили в армейской пресс-службе.

    «Американский беспилотник LUCAS был сбит и уничтожен огнем противовоздушной обороны армии... в небе над Бендер-Аббасом», – цитирует заявление РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности Исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек переход конфликта Вашингтона и Тегерана в новую фазу.

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

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