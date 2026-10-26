The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в четырех странах

The Guardian: Выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США угрожают демократии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.