RTL: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

Tекст: Денис Тельманов

Спасателям и высотным альпинистам пришлось снимать с деревьев в бельгийской провинции Лимбург пятерых военных парашютистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL. Инцидент произошел в коммуне Хехтел-Эксел во время международных учений Falcon Leap, когда сильный порыв ветра отнес участников от места предполагаемого приземления.

К моменту прибытия экстренных служб только одному военнослужащему удалось спуститься на землю самостоятельно. Для спасения остальных потребовалась помощь специализированной группы высотных альпинистов. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Среди застрявших на деревьях оказались представители США, Британии и Германии. Бельгийские военнослужащие в результате происшествия не пострадали.

Учения Falcon Leap, в которых участвуют военные из 11 стран, считаются крупнейшими маневрами по парашютному десантированию и продлятся до 18 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, международные воздушно-десантные учения Falcon Leap стартовали в Нидерландах 7 сентября.

Двое американских и немецких военнослужащих получили тяжелые ранения при неудачном приземлении на деревья.

Двумя годами ранее польские десантники из-за сильного ветра повисли на линии электропередачи.