Российские военные научились пробивать бетонные блиндажи ВСУ через вентиляцию

Tекст: Денис Тельманов

Информацию о тактике штурмовиков передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Министерства обороны.

Помощник командира батальона группировки войск «Юг» с позывным Федя объяснил, что при наступлении солдаты регулярно сталкиваются с серьезными преградами.

«Была вентиляция. И через эту вентиляцию мы только пробивались, скажем так. Если по ресурсам, которые мы находим непосредственно в этих блиндажах: там может быть и десять человек, и 15. Но в основном у них по два, по три-четыре человека», – рассказал офицер.

Военный добавил, что скрыть присутствие людей в подобных укрытиях практически невозможно. Тепло от обогревателей неизбежно выходит наружу, демаскируя позиции.

Попытки замаскировать трубы требуют проведения земляных работ на поверхности, что сразу фиксируется постоянной разведкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле операторы российских ударных беспилотников зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков под Ореховом.

Месяцем ранее бойцы группировки войск «Север» уничтожили более 50 укрытий противника в Харьковской области.

В начале лета подразделения «Южной» группировки ликвидировали свыше 30 блиндажей на краматорском и славянском направлениях.