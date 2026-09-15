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Лукашенко опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии в стране политических заключенных, объяснив это тем, что в национальном законодательстве нет соответствующей статьи.
«Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят», – сказал Лукашенко в ходе переговоров со спецпосланником президента США Джоном Коулом, передает БелТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что разговоры об освобождении людей касаются тех, кто по закону находится под следствием или отбывает наказание в исправительно-трудовых колониях.
Кроме того, глава государства назвал безосновательными слухи о политических арестах после освобождения осужденных за экстремизм. Он отметил, что белорусская оппозиция на Западе распространяет ложную информацию о том, что власти задерживают вдвое больше людей на место освобожденных.
По словам президента, у руководства страны нет цели отправлять в колонии новых людей взамен отпущенных. Он заверил, что такой проблемы не существует и власти не намерены заниматься подобными действиями в отношении своих граждан.
В декабре прошлого года Лукашенко помиловал 123 заключенных.
Ранее белорусский лидер выразил готовность обсуждать вопрос обмена осужденными с США.
Летом американский президент Дональд Трамп обсудил с ним освобождение еще 1,3 тыс. человек.