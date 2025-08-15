Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп рассказал, что во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко обсуждалась тема освобождения 1,3 тыс. заключенных, передает ТАСС. Президент США отметил, что целью разговора было поблагодарить белорусского коллегу за недавнее освобождение 16 человек.

«Цель разговора заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1 300 заключенных», – написал Трамп в Truth Social.

Телефонный разговор состоялся в ходе полета главы Белого дома в Анкоридж, где запланирована встреча с Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил западным странам забрать тысячи заключенных, однако представители Запада отказались от этого предложения на переговорах.

Лукашенко помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита американской делегации.

Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и отношения с Москвой и Пекином.