МВД России объявило в розыск экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука

Tекст: Денис Тельманов

Бывший глава украинского правительства Алексей Гончарук внесен в базу розыска МВД России, сообщает РИА «Новости». Основанием для розыска в карточке Гончарука указано уголовное дело, однако его статья не конкретизируется.

В Генпрокуратуре России ранее уточнили, что обвинение утверждено по делу руководства Украины, включая Гончарука. Фигурантам заочно предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ – геноцид.

Следствие считает, что с апреля 2014 года по настоящее время глава и должностные лица Украины отдавали приказы, направленные на геноцид населения ДНР и ЛНР с использованием огнестрельного оружия и военной техники.

Как отмечено в пресс-службе надзорного органа, в результате действий украинских силовых структур погибло почти пять тысяч мирных жителей, ранено свыше 13,5 тысяч граждан, из них более 1,2 тысячи – несовершеннолетние.

Было частично или полностью разрушено более 153 тысяч гражданских объектов, включая 138 тысяч жилых домов, а также образовательные и медицинские учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое и военное руководство Украины обвинили в геноциде мирного населения Донбасса.

