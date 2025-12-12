Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
МВД России объявило в розыск экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Бывший премьер Украины Алексей Гончарук включен в розыск МВД России, а в Генпрокуратуре сообщили об утверждении обвинения против руководства Украины.
Бывший глава украинского правительства Алексей Гончарук внесен в базу розыска МВД России, сообщает РИА «Новости». Основанием для розыска в карточке Гончарука указано уголовное дело, однако его статья не конкретизируется.
В Генпрокуратуре России ранее уточнили, что обвинение утверждено по делу руководства Украины, включая Гончарука. Фигурантам заочно предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ – геноцид.
Следствие считает, что с апреля 2014 года по настоящее время глава и должностные лица Украины отдавали приказы, направленные на геноцид населения ДНР и ЛНР с использованием огнестрельного оружия и военной техники.
Как отмечено в пресс-службе надзорного органа, в результате действий украинских силовых структур погибло почти пять тысяч мирных жителей, ранено свыше 13,5 тысяч граждан, из них более 1,2 тысячи – несовершеннолетние.
Было частично или полностью разрушено более 153 тысяч гражданских объектов, включая 138 тысяч жилых домов, а также образовательные и медицинские учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, политическое и военное руководство Украины обвинили в геноциде мирного населения Донбасса.
На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца Ивана Гончарука.