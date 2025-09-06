В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Гончарук: Западные военные появятся на Украине до завершения конфликта
Страны-участницы «коалиции желающих» разместят своих военнослужащих на украинской территории не до окончания конфликта, а уже в скором времени, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Этот контингент составит порядка 20 тыс. человек, максимальная численность – 50 тыс. человек, заявил Гончаренко, передает «Лента.ру».
Парламентарий отметил, что больше всего военнослужащих направит Франция, на втором месте окажется Дания, на третьем – Нидерланды, а Британия – на четвертом.
Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что российские военные станут считать любые иностранные вооруженные контингенты на украинской территории как законные военные цели.
Ранее газета ВЗГЛЯД поясняла, что страны ЕС стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины.