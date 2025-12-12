Reuters сообщил о назначении Салеха комиссаром ООН по беженцам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бархам Салех был назначен новым верховным комиссаром ООН по делам беженцев, передает ТАСС, ссылаясь на внутренние документы, полученные агентством Reuters.

В письме, подписанном генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится, что новому комиссару предстоит сменить на этой должности итальянца Филиппо Гранди, который занимал пост в течение последних 10 лет. Полномочия Салеха будут рассчитаны на пять лет, начиная с 1 января 2026 года, после завершения текущего срока Гранди в декабре 2025 года.

В документе подчеркивается, что назначение пока является предварительным и требует подтверждения исполнительным комитетом управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Алессандра Веллуччи, глава службы информации женевской штаб-квартиры ООН, отметила на брифинге, что выдвижение нового комиссара – «установленная процедура», а окончательное утверждение пройдет на Генеральной Ассамблее ООН. Она добавила: «На данный момент могу лишь сказать, что процесс продолжается, после его завершения Организация Объединенных Наций сделает официальное объявление».

Бархам Салех родился в Сулеймании в 1960 году и получил образование в Британии. В 1970-х годах вступил в Патриотический союз Курдистана и курировал связи с западными странами. С 2001 по 2004 год возглавлял кабинет министров Иракского Курдистана, затем в разные годы занимал ключевые государственные должности в Ираке и регионе Курдистана. В 2018 году его избрали президентом Ирака, однако попытка переизбраться во второй раз не увенчалась успехом в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Абдель Латиф Рашид был избран новым президентом Ирака. Новый премьер-министр Ирака пообещал защищать страну от внешнего вмешательства.