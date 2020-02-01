Новый премьер Ирака пообещал защитить страну от внешнего вмешательства

Назначенный премьер-министром Ирака Мухаммад Аляуи в обращении к нации заявил, что не позволит превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах и защитит Ирак от любого внешнего вмешательства.

«Обещаю защищать Ирак от любого внешнего вмешательства и не позволить превратить страну в арену для сведения счетов в различных конфликтах», – приводит текст обращения нового премьер-министра Ирака РИА «Новости».

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 годы. Президент Ирака Бархам Салех поручил Аляуи сформировать правительство. Кандидатуру премьера поддержали крупнейшие политические блоки парламента Ирака.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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