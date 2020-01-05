Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

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5 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказывать от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев

Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
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Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»   5 января 2020, 18:52
              Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
              Текст: Михаил Мошкин

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              Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней.

              В воскресенье вечером парламент Ирака проголосовал за план вывода иностранных войск с территории страны. Депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции». Впрочем, решение имеет лишь рекомендательный характер. Речь идет о коалиции по борьбе с ИГ*. О решении парламентариев сообщил ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Ранее стало известно, что разработка документа и подготовка заседания парламента проходило в экстренном порядке.

              Решение о выводе иностранных войск, которое столь спешно принял иракский парламент, стал следствием резкого обострения ситуации в регионе. Как известно, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит замкомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, генерал Касем Сулеймани.

              Американские вооруженные силы в Ираке (USF-I) действуют с 2010 года, по соглашению с нынешними иракскими властями – которые, в свою очередь, были «инсталлированы» американцами после уничтожения режима Саддама Хусейна. Американское присутствие в стране – прямое следствие операции «Свобода Ираку» 2003-2011 года. Нынешнее доминирование шиитов в иракской элите – прямое следствие того, что в результате уничтожения старого режима от власти «отодвинули» суннитов, доминировавших при Саддаме.

              Присутствие в Ираке антиигиловской коалиции (CJTF–OIR) в составе США, Великобритании, Германии и других стран НАТО – также формально санкционировано властями Багдада (напомним, что шииты, в том числе иракские, были и остаются главными жертвами ИГ и других джихадистов). Теперь действующая иракская власть вполне может лишить легитимного основания для присутствия своих «покровителей», американцев.

              Впрочем, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов, присутствие американцев является военным и политическим залогом суверенитета Республики Ирак в ее нынешнем виде. «Понятно, что здравые силы в том числе в иракском руководстве понимают, что американский фактор для Ирака важен не только с точки зрения безопасности, но и предоставления финансовой, военной помощи и т.д.», – констатировал собеседник.

              Тем не менее, слово прозвучало – от американцев и их партнеров официально потребовали покинуть страну. И похоже, что не все ближайшие европейские союзники Соединенных Штатов (в том числе, союзники по антиигиловской коалиции) оказываются на стороне Дональда Трампа.

              Пока президент США рассказывает о готовности Пентагона нанести удары по 52 объектам в Иране и использовать новейшее вооружение за 2 трлн долларов, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приглашает главу МИД Ирана Джавада Зарифа в Брюссель для обсуждения ситуации. Европейцев беспокоит, что «любая провокация сейчас может привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями, как для всего региона, так и для европейской безопасности», – об этом, как передает DW, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. 

              С одной стороны, Вашингтон может в момент лишиться оснований для присутствия в Ираке, а с другой стороны, создание новой коалиции для удара по Ирану явно не просматривается. Разве что Британия готова поддержать любой американский удар по исламской республике при помощи подлодок «Эстьют», оснащенных «Томагавками», сообщает лондонская The Sun. Последнее слово – за Борисом Джонсоном, который еще не вернулся из новогоднего отпуска.

              Вторая, и более серьезная причина, по которой Дональд Трамп, отдавший приказ о ликвидации Сулеймани, может пожалеть о своем решении – это собственно «иранский ответ» на убийство легендарного командира спецназа КСИР «Аль-Кудс».

              Пока что Вашингтон и Тегеран соревнуются друг с другом в жесткой риторике. Сначала госсекретарь Майкл Помпео запостил в Twitter  видео протестов в Ираке с подписью: «Иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны тому, что генерала Сулеймани больше нет». Через некоторое время главе Госдепа – также в Твиттере ответил глава министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф:

              «24 часа назад надменный клоун, выдающий себя за дипломата, выступил с утверждением, что народ в городах Ирака танцует. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер предоставили ему свой ответ на собственной земле. Конец зловещего присутствия США в Западной Азии начался».  

              Иранский министр информации Мухаммед Джавад Азари-Джахроми сравнил Трампа с Гитлером, Чингисханом и террористами ИГИЛ*, поскольку все вышеперечисленный «ненавидели культуру». «Трамп – террорист в костюме!», – цитировало агентство Reuters твит иранского министра. Азари-Джахроми уверен, что Трамп «скоро выучит историю», которая свидетельствует о том, что «никто не смог победить великие иранскую нацию и культуру».

              Наконец, заседание иранского парламента в воскресенье началось с того, что депутаты скандировали «Смерть США!», о чем сообщило иранское государственное информагентство Fars. «Господин Трамп! Это голос всей иранской нации, услышьте его!», – прокомментировал выкрики депутатов спикер парламента Али Лариджани.

              Однако помимо громких фраз тегеранских дипломатов и депутатов, которые стали привычными со времен исламской революции 1979 года, есть более серьезный повод для беспокойства. «За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе», – пообещал шеф погибшего командира спецназа «Аль-Кудс», командующий КСИР Хосейн Салами.

              «Ситуация обостряется. Возможные действия Ирана в отношении американцев и американских объектов пока не реализованы, хотя их и нельзя исключить, – сказал газете ВЗГЛЯД Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. – Иран заявлял и о таких мерах, как осуждение со стороны международного сообщества, международных организаций. Но возможны и более радикальные меры со стороны Ирана, такие как действия диверсионных групп, какие-либо террористические акции в отношении американских объектов.

              Возможны атаки группировок, подконтрольных Ирану». Заявление командующего КСИР Салами о «стратегическом возмездии» это, конечно, и пропагандистское заявление, но нельзя исключить асимметричных конкретных ударов – в рамках «прокси-войны», полагает собеседник.

              Долгов допускает, что это целями быть объекты в Ираке, но не только – эксперт предполагает, что целью могут быть объекты не только на Ближнем Востоке. «Ответственности за это Иран принимать не будет, так как речь может идти о действиях не иранских вооруженных групп», – добавил Долгов. Возможны и более масштабные действия со стороны Тегерана – связанные с экономическими объектами США, например, находящимися в Европе, считает востоковед.

              При этом эксперт полагает, что широкомасштабного конфликта США и Ирана ждать не приходится. «Не думаю, что обострение приведет к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, даже в случае атак каких-либо американских объектов», – считает Долгов. Эксперт также полагает, что США не реализуют угрозу Трампа атаковать 52 цели на территории исламской республики. Специалист по Ближнему Востоку подчеркивает:

              «Если эта угроза будет реализована, это и станет началом большой войны».

              В этом, гипотетическом случае масштабного удара, в конфликт будут вовлечены другие страны, в первую очередь Израиль, указывает Долгов. «Это очевидно, что Иран будет наносит удары по Израилю. Это уже серьезно, поскольку Израиль более уязвим, чем американские цели в регионе», – отмечает эксперт. Поэтому, делает вывод Долгов, США скорее воздержатся от реализации угрозы Трампа.

              «Атаки на американские объекты в Ираке, которых только с октября по декабрь было больше десятки (если учитывать обстрелы с использованием более 30 ракет) демонстрировали, что Иран готов поднимать ставки», – в свою очередь отмечает эксперт РСМД Антон Мардасов. Трамп же продемонстрировал, что он готов к нестандартным решениям, добавил собеседник.

              С другой стороны, возможности Ирана для прокси-ударов по американским объектам уменьшились, и именно из-за ликвидации генерала Сулеймани, указывает эксперт. «Какие бы подготовленные командиры ни пришли на его место, легендированного имиджа, который был у Сулеймани, у них не будет. А именно этот имидж позволял консолидировать иракские, ливанские, сирийские шиитские силы, и осуществить комбинированный опосредованный ответ американцам», – сделал Мардасов. Командир спецподразделения «Аль-Кудс», которое прямо предназначено для спецопераций за пределами Ирана, «создавал пояс нестабильности на Ближнем Востоке для того, чтобы Тегеран мог вести торг по торговле энергоресурсами», указывает собеседник.

              «Более того, у проиранских сил в том же Ираке есть большое подозрение, что агентура у американцев находится на серьезном уровне», – добавил Мардасов. Ведь, подчеркнул он,  Сулеймани, за которым американцы охотились с 2006 года, использовал серьезные методы конспирации. В том числе во время встречи с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом, – однако оба командира были ликвидированы, отметил Мардасов.

              Собеседник прогнозирует:

              «Можно допустить попытку ликвидации каких-либо высокопоставленных американцев, приближенных к Трампу.

              Это конечно, чистое гадание. Речь может идти о каких-то имиджевых потерях для американцев, которые, тем не менее, позволят США и Ирану сохранить статус-кво. Ирану нужно провести какую-нибудь показательную акцию, чтобы не ударить в грязь лицом, и  с другой стороны, не так уж эскалировать ситуацию».

              Но, полагает Мардасов, не следует ожидать масштабных «возмездий» со стороны Иран, который использует тактику «контролируемой эскалации», но не переходит грань, отделяющую от большой войны. Отметим, что официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави заявил: после убийства Сулеймани Иран не отказывается от переговоров с США по ядерной сделке в рамках группы «5+1». С другой стороны, «не очень верится в американские ракетные атаки, если вспомнить, что США не стали реагировать даже на сбитый иранцами беспилотник», – полагает Мардасов. 

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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