Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и за прекращение действия соглашения с международной коалицией.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В решении парламента также сказано, что «правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией «Исламское государство*» (ИГ*)».

Ранее сообщалось, что в Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране.

Напомним, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.