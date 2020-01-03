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3 января, пятница  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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«Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

Межрегиональные авиаперевозки имеют и проблемы, и перспективыФото: Лев Федосеев/ТАСС
Одним из главных успехов 2019 года стало расширение возможностей летать из одного региона страны в другой – минуя Москву. Как данная технология была реализована, какую роль в этом сыграло государство и российский лайнер «Суперджет» – и с какими проблемами сталкиваются авиакомпании, которые пытаются расширить такие маршруты? Подробности...
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Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры

Мировые лидеры должны будут договариваться о новых правилах игрыФото: Alan Santos/flickr.com
Новый год застиг планету в состоянии взлома привычного миропорядка. На смену, казалось бы, победившей глобализации идет принцип «сделаем великой свою страну». И олицетворять новые правила будет тот, кто до сих пор слыл возмутителем спокойствия – Дональд Трамп. Но для этого ему надо осенью снова победить на выборах в США. А еще – неясно, будут ли России выгодны трамповские порядки. Подробности...
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Экс-глава АвтоВАЗа сбежал от суда в футляре от контрабаса

65-летний Карлос Гон провел за нос японские спецслужбыФото: Christophe Morin/imago stock&people/Global Look Press
Один из самых авторитетных управленцев в автомобильном мире, бывший руководитель альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бывший глава совета директоров АвтоВАЗа пережил поистине драматическую историю. Он смог сбежать из Японии, где его ждал суд за налоговые нарушения – и сделано это было приемами из дешевого криминального детектива. Подробности...
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США и Иран оказались на пороге войны

Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего ВостокаФото: кадр из видео
В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

Владимир Веретенников, Журналист
Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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              Убийство Касема Сулеймани способно привести к необратимым последствиям для всего Ближнего Востока   3 января 2020, 14:27
              Фото: кадр из видео
              Текст: Андрей Резчиков

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              В результате американской спецоперации убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Приказ об убийстве отдал лично президент Трамп. Так в США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде. В Тегеране пообещали жестоко отомстить причастным к убийству. Насколько серьезным окажется возмездие и начнется ли война между США и Ираном?

              Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Хаменеи, который объявил в стране трехдневный траур, «месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников».

              О предстоящем возмездии также говорил экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи. «Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», – пригрозил Резаи.

              Генерал-лейтенант Касем Сулеймани и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, который пригласил высокопоставленного военного в Багдад, были убиты в момент, когда колонна автомобилей двинулась из столичного аэропорта. Американская авиация выпустила не менее четырех ракет по двум машинам кортежа. В момент удара автомобили находились возле грузового терминала. Другие ракеты попали в военные объекты иракской армии и международной коалиции.

              Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли не менее 10 человек, которые тоже находились в кортеже. В основном это охранники. Момент ракетного удара был запечатлен очевидцами.

              Через несколько часов после появления известий об убийстве Сулеймани Али Хаменеи назначил вместо него бригадного генерала Эсмаила Каани, «который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны)».

              Однако гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров назвал Сулеймани масштабной и легендарной личностью, заменить которую «абсолютно невозможно». Политолог считает произошедшее «самым ярким актом международного терроризма со стороны США». «В военных структурах Ирана нет личности такого гигантского масштаба. Сулеймани был очень начитанным человеком, философом. Особенно привлекательными были его гуманитарные взгляды

              Его никак нельзя назвать террористом. Он самый настоящий миротворец мирового масштаба»,

              – сказал Сафаров газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник считает, что теперь генерал будет считаться в Иране самым главным шахидом, его возведут в ранг современного пророка, потому что он был «самым ярким и авторитетным человеком не только в Иране, но и других странах Ближнего Востока, где есть проиранские настроения». «Сулеймани был неким балансом на Ближнем Востоке. Он всегда старался не допустить большой крови», – напомнил эксперт.

              Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов назвал Сулеймани незаурядной личностью и крупным организатором. «Он был лидером наиболее консервативных сил в иранской элите. Ликвидация Сулеймани – это эффектный способ послать сигнал всем: демократам, которые обвиняли Трампа в бездействии, и американским партнерам на Ближнем Востоке, прежде всего в Заливе, о том, что «мы о вас не забыли». Это сигнал Ирану, что любая эскалация со стороны Тегерана, тем более если под угрозу будет поставлена жизнь американцев, как это было на днях в Багдаде, страна столкнется с серьезным отпором. И как сказал сам Трамп, это сигнал иракцам: есть надежда, что удастся немножко сократить иранское влияние в Ираке», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              Батальон «Аль-Кудс» – одна из наиболее боеспособных частей КСИР, активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Эффективность спецподразделения во многом определялась способностями Сулеймани. Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») – коалиция шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против боевиков «Исламского государства*».

              Ответственность за спецоперацию взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ открыть огонь отдал президент США Дональд Трамп, который затем на своей странице в Twitter без каких-либо пояснений опубликовал фото американского флага.

              В Пентагоне напомнили, что Сулеймани входил в американский список иностранных террористов. В ведомстве утверждают, что иранский генерал якобы «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». Кроме того, Сулеймани «одобрил нападение на посольство США в Багдаде».

              Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство аль-Мухандиса. В пятницу Помпео заявил в Twitter, что иракцы радуются убийству Сулеймани. «Иракцы – иракцы! – танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», – написал Помпео.

              В то же время Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ирак из-за возросшей напряженности в стране. В заявлении американского посольства в Ираке говорится, что «граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным» или направиться в другие страны сухопутным путем.

              Политические противники Трампа из Демпартии США заявили, что из-за убийства в регионе вспыхнет война. Конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.

              Отметим, что резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 29 декабря после ракетного авиаудара США по союзникам президента Сирии Башара Асада в Ираке. Вслед за этим 31 декабря сотни демонстрантов начали штурмовать посольство США в Багдаде, начался пожар. В итоге американский посол «покинул Ирак в неизвестном направлении». Трамп заявил, что за этим нападением стоит Иран и пообещал наказать Тегеран. В ответ Иран пригрозил «нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам».

              Раджаб Сафаров убежден, что

              теперь Трамп «до конца своих дней будет страшно бояться за свою жизнь», потому что распоряжением ликвидировать Сулеймани «он возвел Америку в ранг непримиримого врага иранского народа

              и показал, что для США не существует никаких законов международного права». «Я знаю, что уже десятки групп готовы лично отомстить господину Трампу. Они не успокоятся, пока не достигнут своей цели. В Америке сейчас спят, и Трамп чувствует себя героем, потому что он ликвидировал самого известного генерала на Ближнем Востоке. Но эта бравада закончится в течение ближайших часов или максимум дней», – уверен Сафаров.

              По его словам, теперь под большим вопросом не только региональная, но и мировая безопасность. «Если раньше с недоверием и ненавистью на США смотрела только часть населения Ирана, то сейчас это общенациональное презрение. Теперь перед иранским правительством появилась проблема, как управлять этим народным цунами, которое может вызвать хаотичную реакцию по всем направлениям и процесс окажется неконтролируемым», – предупредил Сафаров.

              Эксперт считает, что мир оказался на пороге большой войны и появилась угроза начала большого кровопролития на Ближнем Востоке. В качестве возмездия Иран может нанести удар по Израилю, «который снабжал американцев сведениями о местонахождении проиранских сил в Ираке» или по нефтеносным артериям Персидского залива. На фоне этих предложений мировые цены на нефть уже взлетели на 4%. Также Тегеран может наказать «пособников США в лице арабских стран Персидского залива» или напасть на военные базы США в Ираке, Сирии и Афганистане. «Это будет долгосрочный ответ. США будет очень сложно удержаться в регионе и помогать странам Персидского залива, поскольку видно, что сейчас все они стоят на ушах и с дрожью в голосе ждут ответной реакции Ирана. В этот процесс могут быть вовлечены многие государства и даже разные регионы», – прогнозирует Сафаров.

              В Москве назвали убийство Сулеймани авантюрным шагом, который способен привести к росту напряженности во всем регионе. Как заявили российском министерстве иностранных дел, генерал «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана». «Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», – добавили в МИД.

              В том, что США ожидает возмездие, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В разговоре с РИА «Новости» сенатор заявил, что гибель Сулеймани представляет собой «наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев» за нападение на посольство США Багдаде в конце декабря прошлого года. «И если это так, то возмездие, увы, не заставит себя ждать», – полагает Косачев.

              Сафаров убежден, что Россия должна самым резким образом осудить убийство Сулеймани и вступить в срочный контакт с иранским руководством, чтобы попытаться смягчить ответную реакцию Тегерана и не допустить развитие событий по самому худшему сценарию. «Как член Совбеза ООН Россия должна отреагировать на этот вопиющий факт международного терроризма», – считает Раджаб Сафаров.

              Андрей Кортунов убежден, что Трампу не нужен военный конфликт с Ираном, потому что «по своей личной философии он против войн». «Втягивание в серьезную войну с Ираном накануне президентских выборов – это подарок демократам. Такая война не может быть короткой, это неизбежные крупные потери. Иран – мощная региональная держава, которая давно готовится к такой войне. Рассчитывать на легкую победу не приходится», – сказал Кортунов.

              Политолог предположил, что на решение президента ликвидировать Сулеймани повлияло демонстративное проявление силы, которое на Западе приписывают Ирану. Прежде всего это серия нападений на танкеры в Оманском заливе и удары хуситов по нефтеперегонным объектам Саудовской Аравии. «Иран, конечно, отрицает свою причастность. Россия тоже не подтверждает этого, но на Западе есть убеждение, что либо иранцы сделали это непосредственно, либо это действуют какие-то проиранские силы, то есть Тегеран несет ответственность за эти случаи. И Трамп на все это реагировал только политическими методами. Звучали осуждения, произошло усиление санкционного давления на Иран, но оппозиция укоряла президента за то, что он не готов дать отпор. Трампа также критиковали консервативные монархии Персидского залива, задаваясь вопросом, в чем заключаются американские гарантии безопасности? То есть Трампу нужно было продемонстрировать жесткость», – полагает Кортунов.

              Собеседник признает, что Иран располагает множеством инструментов для ответа на убийство Сулеймани, но «большинство из них вряд ли позволяет дотянуться до США». «Но затронуть американских союзников, конечно, можно с территории Йемена. Под ударом могут оказаться Саудовская Аравия и ОАЭ. Это можно сделать с территории Южного Ливана, которую контролирует «Хезболла» и тогда под ударом оказывается Израиль. Объектами нападения могут оказаться остающиеся пока на территории Ирака и Сирии американские военные. Здесь могут быть какие-то «сюрпризы». Но Иран, как и Трамп, не заинтересован в крупной войне. Все-таки до серьезной эскалации дело не дойдет», – подытожил Андрей Кортунов.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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