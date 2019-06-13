Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила

Взгляд
13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Американского адмирала выгнали с работы за странное чувство юмора

Пьянство является привычным явлением для американской армииФото: Erik De Castro/Reuters
Пьянство на работе, неуместные шуточки и финансовые нарушения. Это не полный список претензий и обвинений, из-за которых лишился работы глава одного из ведущих учебных заведений американских вооруженных сил контр-адмирал Джеффри Харли. Скандал наглядно иллюстрирует степень разложения, которую достигли ВМС США. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...
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    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

    Какие российские продукты – самые лучшие в мире

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    Честный ВЗГЛЯД: Восхищение «Чернобылем» пугает

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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила

            У очередной диверсии против танкеров могут быть далеко идущие последствия   13 июня 2019, 17:50
            Фото: EPA/Stringer/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов,
            Дарья Рыночнова

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            В Оманском заливе сразу два танкера стали жертвами диверсионной атаки. Экипажи обоих судов благополучно спасены, но один из танкеров может затонуть в любой момент. По предварительной информации, оба судна были атакованы торпедами. За последний месяц это второй подобный инцидент в регионе. Ранее США обвинили Иран в организации атаки на танкеров. Но сейчас даже CNN признается - Тегерану это невыгодно. Так кто же взрывает танкеры?

            В четверг днем представители норвежской компании Frontline опровергли сообщения о том, что принадлежащий им танкер Front Altair затонул в водах Оманского залива после диверсионной атаки вблизи побережья Ирана. Как рассказал представитель компании агентству Reuters, на судне продолжается пожар. На его борту находится 75 тонн нафты, тяжелого бензина. Всех членов команды – 23 человека – удалось спасти иранским экстренным службам, легкие повреждения получил лишь один моряк.

            О том, что один из двух атакованных в заливе танкеров затонул, ранее передавал ливанский телеканал Al-Mayadeen. Также сообщалось о том, что на борту Front Altair прогремели три взрыва. Представители тайваньской госкомпании CPC Corp, заказ которой выполнял Front Altair, заявили, что танкер мог быть атакован торпедой.

            Всего нападению подверглись два танкера. Вторым было атаковано судно Kokuka Courageous с метанолом на борту. Судовладелец танкера компания Bernhard Schulte Shipmanagement заявила, что судно было повреждено в результате «предполагаемой атаки» торпеды, которая пробила корпус над уровнем воды во время перехода из Саудовской Аравии в Сингапур. Его команда в составе 21 человека тоже благополучно спасена. В районе местонахождения судов раздавались звуки взрывов. Среди членов экипажа одного из танкеров были и россияне. В частности, на борту Front Altair находились 11 россиян.

            Front Altair следовал под флагом Маршалловых островов из Катара в Тайвань. А Kokuka Courageous – под флагом Панамы из Саудовской Аравии в Сингапур. Оба танкера везли груз для Японии. Об этом Associated Press заявили в министерстве торговли Японии. Премьер-министр этой страны Синдзо Абэ именно сейчас совершает двухдневный визит в Иран, где пытается понизить градус напряженности в отношениях Тегерана с Вашингтоном.

            После сообщений об инцидентах с танкерами фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли на три доллара (4,7%), до 62,56 доллара за баррель, однако затем цена начала медленно снижаться.

            Пока никто не взял на себя ответственность за диверсии, однако это не первый подобный инцидент за последнее время. Буквально месяц назад, 12 мая, в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение. В самом Тегеране всячески отвергали свою причастность к произошедшему.

            Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал в четверг, что инцидент в Оманском заливе отражает крайне острую ситуацию в регионе. «Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе», – сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

            Рябков отметил, что Москва против скоропалительных выводов относительно инцидента и призывает спокойно разобраться в ситуации. «Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь», – сказал замминистра.

            В экспертной среде не исключают, что инциденты могут повлиять на всю мировую экономику, если ситуация в регионе не стабилизируется и танкеры будут под угрозой новых нападений.

            «Залив не перекрыт, влияние инцидента на трафик нефти будет незначительным, – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров. – Вот если все же перекрытие будет, тогда вся мировая экономика почувствует это влияние. Но пока такого развития событий ничто не предвещает».

            По мнению эксперта, для России и остальных нефтедобывающих стран произошедшее может сказаться позитивно в плане роста цен на черное золото. «Цены на нефть выросли... Высокие цены лучше, чем низкие. Это плюс, но не гигантский, понятно, что темпы экономического роста не поменяются от этого», – считает Назаров.

            В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов убежден, что произошедшее нагнетает конфликт с Ираном. Он напомнил, что после инцидента 12 мая Вашингтон бездоказательно заявил о причастности Тегерана к нападению на танкеры. «Если будет продолжаться в том же ключе, то возможно это используется в конкретных политических целях», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

            По его мнению, инциденты могут быть направлены на запугивание Ирана. «Возможно США рассчитывают, что мощное экономическое и психологическое давление заставит Иран пойти на переговоры, уступки», – заключил Лукьянов. 

            Олег Барабанов, программный директор клуба «Валдай» также считает, что подобные происшествия могут быть способом давления на Иран. «За прошедшие недели нефтяное эмбарго США против Ирана фактически показало свою эффективность, поскольку и попытки ЕС его обойти ни к чему не привели», – отмечает Барабанов.

            Различные попытки серого экспорта, о котором говорили иранские представители как об ответе на эмбарго, тоже не приобрели широких размеров, полагает эксперт. «Американцы заявили очень четко устами госсекретаря Майкла Помпео о том, что их задача обеспечить ноль баррелей поставок иранской нефти, и соответственно у них нет никаких намерений прекращать это эмбарго, – напомнил Барабанов. 

            Эксперт отмечает: «Понятно, что это может быть одним из самых больных мест нынешней наступательной политики США для иранцев. Поэтому Роухани заявил о том, что это непременное условие для начала переговоров. 

            Мне кажется, в ближайшее время у американцев нет никаких резонов пойти навстречу Тегерану в этом вопросе,

            поскольку Трамп вряд ли заинтересован в переговорах с Ираном, потому что они не приведут к быстрому успеху».

            «С другой стороны, в переговорах можно завязнуть, и репутация президента США может пострадать примерно по той же логике, как она пострадал от закончившихся ничем переговоров с КНДР. Поэтому Трампу для того, чтобы выглядеть убедительно в глазах собственных избирателей нужно показать, что он давит Иран. С этой точки зрения проще сохранять эмбарго, чем идти на переговоры из-за его отмены», – отметил Барабанов.

            В том, что угроза транспортировке нефти из Персидского залива усиливается давно, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, это происходит в силу высокой концентрации военных судов в регионе, отсутствии мер доверия и жестких заявлений со стороны США и Ирана.

            В то же время он уверен, что вряд ли какая-то из сторон планирует масштабный конфликт, поскольку «в нем все проиграют». Что касается версий о том, кто стоит за диверсиями, то он указал, что в том же Иране «есть разные силы, которые могли организовать провокации». «Тем же анклавам «Исламского государства*» или «Аль-Каиды» это было бы однозначно выгодно, потому что инциденты отвлекли бы внимание от борьбы с терроризмом. Все бы перешло в плоскость противостояния суннитско-шиитского противостояния», – сказал Кортунов.

            Политолог не исключил, что эскалация выгодна США, однако американцы «не хотят сами воевать с Ираном», но поддержат Израиль, либо Саудовскую Аравию, которые могут начать военную операцию против Тегерана. «Сейчас лезть в такой конфликт во время избирательной кампании для Трампа почти самоубийство. Потому что он всегда говорил, что его президентство будет концом конфликтов, а не началом новых», – добавил политолог.

            Кортунов также считает, что ситуация в какой-то мере может быть выгодна России. «Если будут сохраняться риски для судоходства, это повлечет рост цен на нефть... В то же время рост цен означает и мощный допинг для американских нефти и газа – чем выше цены, тем выше инвестиции», – объяснил политолог. 

            Взрывы танкеров могут поднять цены на нефть, но, понятно, что никто из крупных игроков этим заниматься не будет. Иран, которого ранее США беспричинно обвинили в этом, уже, похоже, выведен из-под удара: даже американский телеканал CNN  говорит, что Тегерану это невыгодно ни с политической, ни с экономической точки зрения. Да еще в тот момент, когда впервые за 41 год японский премьер совершает визит в Иран (поездка Синдзо Абэ в Иран проходит с 12 по 14 июня).

            Дмитрий Песков, комментируя инцидент журналистам, заявил: «Насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто». 

            Кто взрывает танкеры и какую цель этим преследует - на этот вопрос сейчас нет ответа. А ситуация становится все более напряженной и загадочной. 

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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