На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака

Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».

По данным иранских СМИ, в районе местонахождения судов слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров, передает ТАСС.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В какой стране зарегистрированы суда, не сообщается.

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

29 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ. Позже Госдеп заявил, что Иран якобы напал на нефтетанкеры в ОАЭ, чтобы спровоцировать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.