Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что за атакой на танкеры у побережья ОАЭ, вероятно, стоит Иран, при этом он не привел доказательств своих высказываний.

«Я думаю, очевидно, что это (атака на танкеры) была совершена почти наверняка с применением морских мин из Ирана», – сказал Болтон, слова которого приводит Reuters.

При этом он отказался комментировать детали расследования, в котором принимают участие Соединенные Штаты.

Болтон также заявил, что за пару дней до операции у побережья ОАЭ была совершена еще одна неудачная атака на нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии на Красном море.

Он добавил, что США стараются действовать разумно и ответственно в отношениях с Ираном. «Нужно дать Ирану и его сторонникам понять, что такие действия вызовут очень жесткий ответ со стороны США», – заявил советник американского президента.

Напомним, 12 мая в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.