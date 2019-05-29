Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ

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29 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Заказчик «убийства» Бабченко: Я был агентом украинских спецслужб в России

Аркадий Бабченко был использован спецслужбами Украины в спецоперации против РоссииФото: Olena Khudiakova/Zuma/Global Look Press
Исполнился год с момента «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Главным заказчиком этого преступления украинские правоохранительные органы называют некоего Вячеслава Пивоварника. Однако у него имеется совсем другая версия того, что представляло собой «убийство» Бабченко и кто именно его организовал. Об этом он сам рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либертарии всех стран, соединяйтесь

Максим Соколов, публицист
При новом президенте на Украине собираются строить либертарианское государство. Но, во-первых, построить его невозможно. Во-вторых, украинцы сильно такому государству удивятся – они голосовали точно не за него. Подробности...
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Вольский подросток и трагический «принцип домино»

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Сейчас пора выпускных экзаменов. А это значит, что головы «дымят» и у выпускников, и у их близких. Тем меньше им нужны сейчас «горячие» подробности из жизни неадекватного сверстника, напавшего с топором на школу. Подробности...
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В январе Украину ждет катастрофа

Глеб Простаков, журналист
Главный вызов, перед которым стоит сейчас новый президент Украины, – не политический кризис, который он сам же инициировал, а обеспечение страны газом. Этой зимой Украина может просто замерзнуть. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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            Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ

               29 мая 2019, 10:55
            Фото: Kevin Lamarque/Reuters
            Текст: Алина Назарова

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            Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что за атакой на танкеры у побережья ОАЭ, вероятно, стоит Иран, при этом он не привел доказательств своих высказываний.

            «Я думаю, очевидно, что это (атака на танкеры) была совершена почти наверняка с применением морских мин из Ирана», – сказал Болтон, слова которого приводит Reuters.

            При этом он отказался комментировать детали расследования, в котором принимают участие Соединенные Штаты.

            Болтон также заявил, что за пару дней до операции у побережья ОАЭ была совершена еще одна неудачная атака на нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии на Красном море.

            Он добавил, что США стараются действовать разумно и ответственно в отношениях с Ираном. «Нужно дать Ирану и его сторонникам понять, что такие действия вызовут очень жесткий ответ со стороны США», – заявил советник американского президента.

            Напомним, 12 мая в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

            Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.


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