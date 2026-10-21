Военный аналитик из США Дэвис предрек внезапный отказ Европы от Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал аналитик, европейские политики смирятся с переходом конфликта в финальную стадию и будут вынуждены пойти на неприятную сделку по Украине, передает РИА «Новости».

«Думаю, если они увидят, что дело идет к провалу, а президент Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского», – заявил Дэвис.

По словам эксперта, представители европейской элиты постоянно заверяли украинского лидера в поддержке, но в конечном итоге оттолкнут его, оставив совсем одного. При этом Европе такой шаг не нанесет никакого ущерба.

Когда конфликт завершится, западные страны воспользуются останками Украины, чтобы продолжить зарабатывать, и останутся в выигрыше, подчеркнул аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины.

В пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

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