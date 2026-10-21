Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.0 комментариев
В США предрекли резкий отказ Европы от поддержки Украины
Военный аналитик из США Дэвис предрек внезапный отказ Европы от Украины
Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что европейские лидеры могут в любой момент отвернуться от Владимира Зеленского.
Как указал аналитик, европейские политики смирятся с переходом конфликта в финальную стадию и будут вынуждены пойти на неприятную сделку по Украине, передает РИА «Новости».
«Думаю, если они увидят, что дело идет к провалу, а президент Трамп решит отозвать свою поддержку, то они в одночасье отвернутся от Зеленского», – заявил Дэвис.
По словам эксперта, представители европейской элиты постоянно заверяли украинского лидера в поддержке, но в конечном итоге оттолкнут его, оставив совсем одного. При этом Европе такой шаг не нанесет никакого ущерба.
Когда конфликт завершится, западные страны воспользуются останками Украины, чтобы продолжить зарабатывать, и останутся в выигрыше, подчеркнул аналитик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины.
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