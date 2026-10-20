Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

  • Новость часаВенгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС
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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
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    МИД направил ноту протеста Нидерландам из-за слов министра о «России-враге»
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 17:44 • Новости дня

    Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и другие высокопоставленные лица страны не появились в аэропорту Осло, чтобы встретить Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с финским и американским руководством.

    Выходившего из самолета Зеленского встретила группа лишь из четырех человек. Двое из них представляли украинскую сторону, включая посла Украины в Норвегии Алексея Гавриша, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись в Telegram-канале главы киевского режима.

    При этом премьер-министр страны Стере и другие высокопоставленные представители руководства государства в аэропорту не появились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали переговоры с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    Президент Финляндии Александр Стубб отправился в Осло для участия во встрече.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после этих контактов.

    20 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах

    Песков: России нужен легитимный представитель власти Украины на переговорах

    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы на мирных переговорах со стороны Украины присутствовал легитимный представитель власти, который сможет принять необходимые решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны», – заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности Москвы вести переговоры с кем-либо из киевских представителей помимо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в США сообщили об открытости к действиям по завершению украинского конфликта.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе Песков отметил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине.

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    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    20 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Украины на Северном мосту через Днепр произошли взрывы, пишут местные СМИ.

    Информацию об этом распространило украинское издание «УНИАН», передает ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в столице Украины и окрестностях.

    В большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве прогремели новые взрывы.

    В воскресенье в столице Украины также произошли взрывы.

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    20 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой

    Упавший в Литве дрон со взрывчаткой оказался украинским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине, нес взрывчатку и прилетел со стороны Польши.

    Упавший 18 октября в Литве беспилотный летательный аппарат имел украинское происхождение, прилетел со стороны Польши и был оснащен взрывчаткой, пишет Deutsche Welle.

    Власти в Киеве попытались объяснить инцидент тем, что беспилотник мог потерять курс в результате воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта. В воскресенье вызвавший тревогу в прибалтийской республике беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном. Киев официально извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским аппаратом.

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    20 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа
    @ Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский на видеовстрече с группой сенаторов США заявил, что администрация Дональда Трампа негласно ограничила обмен разведданными и поставки вооружений Киеву.

    Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

    Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

    По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

    Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

    Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.

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    20 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские правоохранительные органы выяснили, что представители украинских властей за деньги от продажи наркотиков обучали боевиков из Мексики использованию беспилотников.

    В ходе расследования деятельности мексиканских наркокартелей правоохранительные структуры США установили факт их сотрудничества с украинскими чиновниками. Выяснилось, что преступные группировки отправляли своих боевиков на Украину для обучения сборке и применению беспилотников в боевых условиях, сообщает СВР.

    По данным ведомства, подготовку в рядах ВСУ прошли не менее 80 человек. Оплата за обучение поступала приближенным к Владимиру Зеленскому лицам из средств, полученных от торговли наркотиками на территории Соединенных Штатов.

    В СВР отметили, что в Киеве возникла паника из-за возможных последствий вскрывшихся фактов. Появление обученных операторов дронов у картелей угрожает жизни американских силовиков на границе с Мексикой, что вместе с коррупцией и отменой выборов способно подтолкнуть Вашингтон к полному отказу от поддержки украинского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Соединенные Штаты временно отложили депортацию украинских мигрантов.

    Напомним, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал заморозку американских санкций свидетельством настроя на урегулирование.

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    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 150 санкционных мер в отношении России. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    20 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения группировки «Восток» освободили Тимошевку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника и освободили Тимошевку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Бы нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Коломийцев, Подгавриловки, Дибровы Днепропетровской области, Новорозовки, Вольнянки и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Избицкого, Бережного, Великого Бурлука и Томаховки Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Хотени, Никольского и Великая Рыбицы.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны рядом с Плескачовкой, Благодатовкаой, Тамаргановкой Харьковской области, Райгородком и Богородичным Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Дружковки, Кондратовки и Семеновки ДНР.

    Противник потерял до 215 военнослужащих, танк и две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Завидово-Кудашево, Криворожья, Старорайского, Староварваровки, Шиловки, Малотарановки, Веровки, Белозерского ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.Напомним, накануне российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 13:46 • Новости дня
    Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной

    Госсекретарь США Рубио признал серьезное напряжение в отношениях с Украиной

    Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие серьезного напряжения между Вашингтоном и Киевом, ради обсуждения которого он провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

    «В этом нет сомнений. Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор сегодня», – заявил Рубио журналистам во время визита в Индию, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По словам госсекретаря, Вашингтон пытается сделать все возможное, чтобы привести обе стороны к завершению конфликта путем переговоров, сообщает РИА «Новости».

    Он также уточнил, что его беседа с Владимиром Зеленским состоялась во вторник и продлилась 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о потере Украиной миллиона граждан из-за отказа от сделки.

    Американский лидер указал, что Зеленский не способствует мирному урегулированию конфликта.

    В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что усилия Вашингтона разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    Южная Корея отозвала часть дипломатов с Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Республики Корея постановило сократить численность миссии в Киеве и отозвать часть дипломатических работников с украинской территории.

    Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических работников с Украины, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

    Отмечается, что 8 октября южнокорейское министерство иностранных дел информировало о решении отозвать посла на Украине. При этом в дипломатическом ведомстве выразили готовность продолжать консультации с Киевом для конструктивного разрешения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южная Корея отозвала посла на Украине после недостаточных извинений со стороны Киева.

    В сентябре Сеул потребовал от украинской стороны извинений за ложь в связи с нарушением соглашения о северокорейских военнопленных.

    Летом Южная Корея отказалась передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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